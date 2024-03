Rendi la tua casa intelligente con Amazon Smart Plug: oggi costa SOLO 16€!

Tutti vorremmo avere una casa più smart, capace di renderci la vita più semplice. Ebbene, la bella notizia è che oggi potete iniziare a renderla tale spendendo pochissimo, grazie alle offerte di primavera di Amazon: tra i tanti sconti proposti, infatti, ce n'è anche uno molto interessante sulle Amazon Smart Plug, le prese elettriche intelligenti con connettività wi-fi. Grazie all'offerta in essere, potete comprarle risparmiando il 36% sul prezzo abituale: significa che vi costeranno solo 15,99€, anziché 24,99€ come da listino.

Amazon Smart Plug, chi dovrebbe acquistarla?

L'Amazon Smart Plug è una presa intelligente con connettività Wi-Fi ed è compatibile con Alexa. Questo la rende ideale per coloro che sognano una casa domotica senza grandi investimenti o senza troppe complicazioni. Grazie a essa, infatti, potete ad esempio ordinare alla vostra macchina del caffè di accendersi mentre ancora state uscendo dalle lenzuola! Si rivela utilissima anche per ridurre al minimo i consumi elettrici, dal momento che potrete utilizzare queste Smart Plug per programmare l'accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici, tenendoli attivi solo quando davvero necessario.

Facilissima da configurare e da usare, l'Amazon Smart Plug vi offre il controllo completo della vostra casa anche con semplici comandi vocali, senza necessità di integrare un hub per la Casa Intelligente. Perfetta per chi già possiede un dispositivo con integrazione Alexa o utilizza l'app Alexa sul proprio smartphone, permette di gestire luci, ventilatori, macchine del caffè e molto altro con estrema semplicità. Che vogliate creare una routine mattutina che vi svegli con la casa già illuminata e il caffè pronto, o che necessitiate di controllare a distanza gli elettrodomestici quando siete fuori, questa presa intelligente è costruito per assecondare ciò di cui avete bisogno, rendendo la vostra vita quotidiana molto più semplice e... smart!

Considerando le funzionalità avanzate e la facilità d'uso, al prezzo a cui potete trovarla oggi la Amazon Smart Plug vale assolutamente l'acquisto. E se volete sperimentare con la domotica, potete praticamente prenderne due con pochissimi euro in più rispetto a quanto normalmente ve ne costerebbe solo una!

