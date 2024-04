Doppio set di lampadine smart oggi a SOLI 18€!

Se avete un assistente vocale come Alexa e pensate di non sfruttarlo appieno, questa potrebbe essere l'opportunità giusta per ampliare il vostro sistema smart home! Amazon propone oggi uno sconto notevole su un set di due lampadine smart Aigostar, disponibili ora a soli 18,04€, che vi permetteranno di dare un tocco di colore smart alla vostra casa, gestendole anche tramite l'app apposita sul cellulare.

Lampadine smart Aigostar, chi dovrebbe acquistarle?

Le lampadine smart Aigostar sono l'aggiunta perfetta per chi desidera rendere la propria casa più smart senza compromettere lo stile e la funzionalità. Ideali se abbinati a strisce LED di alta qualità, queste lampadine offrono la possibilità di personalizzare l'illuminazione di ogni stanza attraverso la tecnologia, il tutto ad un prezzo vantaggioso.

Compatibili con assistenti vocali come Alexa e Google Home, sono la scelta ideale per gli appassionati di domotica che preferiscono il controllo vocale senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. La capacità di cambiare colore in base alla musica le rende perfette anche per chi ama organizzare feste o desidera un'illuminazione che si adatti al proprio mood o all'ambiente desiderato.

Inoltre, con la funzione di impostazione dei timer e la gestione di gruppi di lampadine, soddisfano le esigenze di chi cerca soluzioni pratiche per l'automazione domestica. Considerando il prezzo ridottissimo a cui potete trovarle, sono una soluzione ottima per chi vuole dare un tocco di colore alle sue stanze, senza ricorrere a soluzioni molto più costose.

