Aggiorna il tuo home entertainment con la Sony Bravia XR-65A80L, ora in SCONTO del 17%!

Se siete alla ricerca di un'eccezionale TV OLED che vi offra un'esperienza visiva senza precedenti, allora non potete perdere l'opportunità di acquistare la Sony Bravia XR-65A80L, ora disponibile su Amazon a soli 1.899€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo mediano di 2.299€. Questa televisione di fascia alta rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un prodotto all'avanguardia per il proprio intrattenimento domestico.

Sony Bravia XR-65A80L, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Sony Bravia XR-65A80L è equipaggiata con il potente processore Cognitive Processor XR, che simula il modo in cui il cervello umano percepisce e comprende le immagini. Questa tecnologia avanzata consente di ottenere una qualità dell'immagine straordinaria, con colori vividi, neri profondi e contrasti eccezionali. Grazie alla tecnologia OLED, ogni pixel è auto-illuminante, garantendo una precisione cromatica superiore e un angolo di visione perfetto da qualsiasi posizione. Il risultato è un'esperienza visiva immersiva che vi farà sentire al centro dell'azione, che siate appassionati di film, serie TV o giochi.

La risoluzione 4K Ultra HD del pannello da 65" della Sony Bravia XR-65A80L offre dettagli nitidissimi, mentre il supporto per HDR10 e Dolby Vision assicura colori realistici e una gamma dinamica elevata. La funzione XR Triluminos Pro amplifica ulteriormente la gamma cromatica, riproducendo tonalità fedeli alla realtà. Inoltre, la televisione è dotata di acoustic Surface Audio+, una tecnologia che trasforma l'intero schermo in un altoparlante, offrendo un audio di qualità superiore che si abbina perfettamente alla spettacolare resa visiva.

Sony Bravia XR-65A80L non è solo una televisione; è un vero e proprio hub di intrattenimento grazie al sistema operativo Google TV integrato. Questo vi permette di accedere facilmente a un'ampia gamma di applicazioni di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre. L'interfaccia intuitiva e le funzionalità smart vi consentono di navigare tra i contenuti con facilità, utilizzando anche comandi vocali grazie all'integrazione di Google Assistant e Amazon Alexa.

La connessione HDMI 2.1 rende questa TV ideale anche per i gamers. Supporta 4K a 120Hz, Variable Refresh Rate (VRR) e Auto Low Latency Mode (ALLM), offrendo una fluidità di gioco senza precedenti e riducendo al minimo il ritardo di input. In combinazione con le prestazioni visive del processore XR, Sony Bravia XR-65A80L è perfetta per sfruttare al massimo le potenzialità delle console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X.

In definitiva, Sony Bravia XR-65A80L è un acquisto eccezionale per chiunque desideri una TV OLED 4K con prestazioni di livello superiore e un'ampia gamma di funzionalità smart. Con lo sconto del 17% attualmente disponibile su Amazon, è il momento perfetto per aggiornare il vostro sistema di intrattenimento domestico. Approfittate di questa offerta e portate a casa una delle migliori TV gaming sul mercato a un prezzo imbattibile!

