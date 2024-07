Acquista una PSN Card da 100€ su Eneba! La paghi MENO di 82€ grazie a questo COUPON!

Se siete alla ricerca di un modo conveniente per arricchire il vostro portafoglio PlayStation, questa offerta su Eneba è imperdibile. Attualmente, è possibile acquistare una PlayStation Network Card da 100€ a un prezzo scontato di 95,04€. Ma non finisce qui: utilizzando il coupon "PSNIT100", potete ridurre ulteriormente il prezzo a soli 81,73€ (più eventuali comissioni a seconda della modalità di pagamento selezionato). Questo rappresenta un risparmio significativo rispetto al valore nominale della carta.

La procedura è semplice: visitate il sito di Eneba e selezionate la PSN Card da 100€. Al momento del pagamento, inserite il codice PSNIT100 per applicare lo sconto aggiuntivo. Questa promozione è perfetta per chi desidera acquistare i migliori giochi, DLC, abbonamenti PlayStation Plus o contenuti multimediali direttamente dal PlayStation Store, senza dover utilizzare una carta di credito.

NB: ricordatevi di attivare il coupon PSNIT100 in fase di checkout per ottenere lo sconto aggiuntivo

Offerta PSN Card Eneba, chi dovrebbe approfittarne?

Eneba è una piattaforma rinomata per le sue offerte competitive su gift card e codici digitali. Oltre a garantire transazioni sicure, offre una vasta gamma di carte regalo e abbonamenti per tutte le principali piattaforme di gioco, inclusi PlayStation, Xbox, Nintendo e Steam. Le PSN Card acquistate su Eneba sono attivabili immediatamente, rendendo l'acquisto non solo conveniente ma anche rapido e senza complicazioni.

Acquistare una carta regalo consente di aggiungere fondi al proprio account PSN senza dover inserire i dati della carta di credito. Utilizzabili per acquistare giochi, DLC, abbonamenti e altro ancora sul PlayStation Store, grazie alle promozioni e ai codici sconto disponibili su Eneba, è possibile ottenere un notevole risparmio.

Non perdete l'occasione di approfittare di questa offerta esclusiva. Visitate Eneba oggi stesso, utilizzate il coupon PSNIT100 e godetevi il risparmio sul vostro prossimo acquisto sul PlayStation Store. Questo è il momento ideale per ricaricare il vostro account PSN e prepararsi ai prossimi lanci di giochi e contenuti.

