Acquista una carta regalo Apple: Amazon ti regala una gift card da 10€!

Nell'attesa dell'evento Prime Day 2024 del 16 e 17 luglio, Amazon ha una nuova ed entusiasmante offerta per tutti gli appassionati di prodotti Apple! Fino al 17 luglio hai la possibilità di ricevere un buono sconto di €10 sul tuo prossimo acquisto di buoni regalo Apple, inserendo il codice promozionale APPLEPDAY24 al momento del pagamento.

Offerta codice APPLEPDAY24, perché approfittarne?

Come funziona? Seleziona i buoni regalo Apple partecipanti all'offerta. Puoi farlo utilizzando il pulsante "Aggiungi al carrello" presente sulla pagina del prodotto o scegliendo "Visualizza opzioni" per selezionare variazioni specifiche. Una volta terminato di aggiungere i prodotti al carrello, seleziona "Vai al carrello" per procedere al pagamento. Durante la fase di checkout, inserisci il codice APPLEPDAY24. Se il tuo ordine è idoneo, l'offerta sarà applicata automaticamente e vedrai la promozione inclusa nel totale finale.

L'offerta è soggetta a termini e condizioni: è valida fino al 17 luglio con un solo buono per cliente. Lo sconto è applicabile solo su ordini di almeno €100 per determinati buoni regalo Apple. La promozione si basa sulla disponibilità dei prodotti e venduti da Amazon.

Non perdere questa occasione esclusiva di risparmiare sui tuoi acquisti Apple su Amazon! Approfitta di questa offerta e utilizza il codice APPLEPDAY24. Ricordati che la promozione è valida fino al 17 luglio!

