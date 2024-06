Acquista i tuoi giochi su ENEBA e ricevi fino al 15% di cashback!

Eneba è un e-commerce specializzato nella vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console come PlayStation, Xbox e PC. Con una vasta selezione di titoli recenti e prezzi competitivi, Eneba si distingue per gli sconti significativi sui videogiochi più popolari.

I saldi estivi di Eneba sono un'occasione imperdibile per i videogiocatori e per chi è sempre alla ricerca delle migliori offerte. Durante questo periodo, Eneba propone sconti eccezionali su un'ampia gamma di titoli, come NBA 2K24 e No Man's Sky. Oltre ai videogiochi, troverete offerte su DLC e Gift Card, offrendo un valore aggiunto per chi desidera espandere la propria libreria di giochi o fare un regalo speciale. In aggiunta, grazie alla promozione in corso, potete anche ottenere fino al 15% di cashback, da spendere per i vostri futuri acquisti.

Vedi le offerte su Eneba

Offerte estive Eneba, perché approfittarne?

Ad esempio, tra i numerosi giochi disponibili su Eneba, potete trovare NBA 2K24 a soli 8,48€. Il titolo (qui trovate la nostra recensione completa) offre una grafica di nuova generazione, meccaniche di gioco realistiche e modalità coinvolgenti come MyCareer e MyTeam. Grazie a questo gioco, potete sperimentare un'esperienza autentica di basket con nuove animazioni, gameplay migliorato e un ambiente immersivo che vi farà sentire come se foste sul campo vero e proprio.

Eneba è la scelta ideale per chi cerca una vasta selezione di giochi per console e PC a prezzi vantaggiosi, con la comodità di acquistarli online e riceverli sotto forma di chiavi digitali. Consultate il catalogo completo tramite il link fornito, dove troverete un'ampia scelta di giochi e altri prodotti digitali come software e abbonamenti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Vedi le offerte su Eneba