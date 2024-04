Risparmia oltre 230€ su questa workstation Acer con uno speciale COUPON!

Se state cercando un laptop progettato per massimizzare la vostra produttività lavorativa, con performance stabili e affidabili per le attività di ogni giorno, non potete perdere l'offerta su Amazon per la serie Acer Aspire 5. Questo modello è attualmente soggetto a una promozione davvero vantaggiosa: un doppio sconto che include un coupon esclusivo e uno sconto iniziale del 12%, permettendovi di risparmiare fino a 230€. Di conseguenza, il prezzo finale scende a poco più di 1.000€, decisamente interessante rispetto al prezzo originale di 1.419€.

Acer Aspire 5 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Acer Aspire 5 15 è particolarmente indicato per professionisti e studenti universitari che cercano un dispositivo robusto per gestire operazioni che richiedono elevate capacità di calcolo, come CAD, grafica o l'utilizzo in contesti aziendali. Dotato di un processore Intel i7-1255U di dodicesima generazione, con 10 core e velocità fino a 4.7 GHz, 32 GB di RAM e un SSD PCIe NVMe da 1 TB, questo portatile offre prestazioni rapide e grandi capacità di archiviazione per applicazioni e dati complessi.

L'inclusione di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050 garantisce ottime performance anche in programmi che sfruttano intensamente la GPU, migliorando l'efficienza nel lavoro su progetti grafici dettagliati e garantendo un'esecuzione fluida dei software di design.

Oltre alle prestazioni di alto livello, Acer Aspire 5 15 offre caratteristiche aggiuntive che elevano l'esperienza d'uso quotidiana, come una tastiera retroilluminata per scrivere agevolmente in ambienti poco illuminati, il Wi-Fi 6 per una connessione Internet più veloce e stabile, e un design estremamente leggero che facilita il trasporto ed oggi potete averlo a un prezzo particolarmente vantaggioso.

