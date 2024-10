A tutta velocità con il volante Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488, oggi SCONTATISSIMO!

Siete alla ricerca di un volante da gaming? Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 è ora disponibile su Amazon a un prezzo di 371,30€, rispetto al prezzo originale di 599,99€. Questa fantastica offerta si traduce in uno sconto del 38%. Il volante, munito di licenza ufficiale Ferrari per PC, è una perfetta replica in scala 9:10 del volante della Ferrari 488 Challenge e offre un'autentica esperienza di guida con i suoi 15 LED integrati, 2 selettori rotanti e un rivestimento in Alcantara. Dotato di un sistema Force Feedback brushless e un alimentatore esterno Turbo Power, è ideale per sessioni prolungate di gare e-racing senza perdere in performance.

Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 è ideale per gli appassionati di simulatori di guida e racing che cercano un'esperienza di guida il più realistica possibile sul loro PC. Grazie alla licenza ufficiale Ferrari, questo volante è una replica in scala 9:10 del vero volante della Ferrari 488 Challenge, che offre non solo un aspetto autentico ma anche un'esperienza di guida immersiva grazie al suo diametro di 32 cm e ai materiali di alta qualità come l’Alcantara, lo stesso usato sui volanti Ferrari reali. Con i suoi 15 LED per la funzione tachimetro e i 2 selettori rotanti con funzione a pressione, è perfetto per gli utenti che desiderano un'esperienza di corsa e-racing accurata e dettagliata.

Il design avanzato del motore con sistema Force Feedback brushless, servo motore da 40 watt, e il sistema di raffreddamento Motor Cooling Embedded, assicura che il Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 possa sostenere un uso intensivo durante le lunghe ore di gioco, senza perdere in prestazione o realismo. L’alimentatore esterno Turbo Power migliora ulteriormente l’efficienza energetica del dispositivo.

Attualmente offerto a un prezzo ridotto di 371,30€ rispetto ai 599,99€ originali, il Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 rappresenta un investimento eccellente per gli appassionati di simulazione di guida. Grazie alla sua alta fedeltà di riproduzione, prestazioni di feedback tattile di alta qualità e l'esclusività della licenza Ferrari, quest’accessorio è capace di trasformare un'esperienza di simulazione racing da casa a livelli quasi professionali. Vi consigliamo l'acquisto per vivere un'esperienza di guida immersiva e tecnologicamente avanzata.

