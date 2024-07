2 Echo Pop al prezzo di 1 con questo codice sconto valido solo pochi giorni!

Se state cercando un altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte ma dalle prestazioni eccellenti, non potete perdervi l'offerta anticipata del Prime Day 2024 su Amazon: due Echo Pop a soli 37,98€ utilizzando il codice sconto "ECHOPOP". Questa promozione esclusiva è valida fino al 15 luglio alle 08:59. Un’occasione unica per rendere ogni ambiente della vostra casa intelligente e connesso.

Echo Pop, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Echo Pop è un altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, che combina dimensioni ridotte e prestazioni audio di alta qualità. È perfetto per stanze da letto e spazi ridotti, grazie al suo design compatto che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Nonostante le dimensioni contenute, l’Echo Pop offre un suono ricco e potente che non passerà inosservato. Potrete controllare la musica con la vostra voce, chiedendo ad Alexa di riprodurre i vostri brani preferiti, audiolibri e podcast dai servizi più utilizzati come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. Inoltre, è possibile collegare il proprio smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza.

Oltre alla qualità del suono, l’Echo Pop è progettato per semplificare la vostra vita quotidiana. Potrete chiedere ad Alexa di impostare timer, controllare il meteo, leggere le notizie, riordinare prodotti, effettuare chiamate e rispondere a qualsiasi domanda. L'Echo Pop permette anche di controllare facilmente i dispositivi intelligenti compatibili, come prese e luci, utilizzando la vostra voce o l’App Alexa. Con migliaia di Skill disponibili, Alexa può fare sempre di più per voi: riprodurre suoni rilassanti, sfidarvi con quiz musicali e tanto altro.

L’Echo Pop è dotato di un indicatore luminoso che si attiva quando Alexa sente la parola di attivazione “Alexa”, diventando blu per segnalare che è in ascolto. La vostra privacy è garantita grazie a un pulsante specifico che permette di disattivare i microfoni. Inoltre, Echo Pop è progettato nel rispetto dell'ambiente: il tessuto del dispositivo proviene al 100% da filati riciclati post-consumo e l'80% dell'alluminio utilizzato è riciclato. Anche l'imballaggio è sostenibile, composto per il 99% da fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta eccezionale su Amazon e approfittate del codice sconto "ECHOPOP" per acquistare due Echo Pop a soli 37,98€. Questa promozione è un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra esperienza musicale e rendere la vostra casa ancora più smart e connessa.

Vedi offerta su Amazon