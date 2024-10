1 mese di Xbox Game Pass Ultimate a soli 12,49€: centinaia di giochi aspettano solo te!

Xbox Game Pass Ultimate è attualmente in promozione su Amazon a soli 12,49€, con uno sconto del 17% sul prezzo originale. Questo abbonamento di un mese vi dà accesso a un vasto catalogo di giochi per PC e console, con nuovi titoli aggiunti continuamente. Tra i giochi disponibili troverete successi come FIFA23, Minecraft Legends e Redfall. Ideale per giocare in famiglia, Xbox Game Pass Ultimate include anche titoli per tutte le età e abilità, giochi di Xbox Game Studios e ID@Xbox disponibili dal giorno del loro lancio globale, e con EA Play, accesso immediato a giochi e contenuti speciali di EA. Aggiungete a ciò i vantaggi esclusivi per i giochi di Riot su PC e dispositivi mobili, e avrete un'offerta a cui è difficile resistere.

Xbox Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

Xbox Game Pass Ultimate è una soluzione ideale per tutti coloro che cercano un'esperienza di gioco vasta ed emozionante senza limiti. Con un abbonamento a prezzo di soli 12,49€, è particolarmente consigliato per le famiglie che desiderano godere insieme di momenti di divertimento, grazie a un catalogo che include titoli per tutte le età e livelli di abilità. Non solo, ma è anche perfetto per gli appassionati di giochi che vogliono esplorare un ampio spettro di universi ludici, dalle epiche battaglie di Diablo IV alle avventure cooperative in nuovi mondi come Palworld.

Inoltre, con l'accesso il giorno del lancio ai nuovissimi titoli di Xbox Game Studios e ID@Xbox, insieme a contenuti esclusivi e versioni di prova dei giochi più attesi, gli abbonati sono sempre in prima linea per vivere le ultime uscite e le innovazioni nel mondo del gaming. Agli amanti dei giochi di strategia e degli esports, l'abbonamento offre benefici aggiuntivi, come contenuti premium e vantaggi esclusivi per i titoli Riot come League of Legends e Valorant. Se volete un abbonamento che soddisfi la vostra sete di nuove avventure videoludiche senza svuotare il portafoglio, Xbox Game Pass Ultimate è senza dubbio la scelta migliore sul mercato.

Al prezzo di soli 12,99€, Xbox Game Pass Ultimate rappresenta un'offerta imperdibile per chi desidera esplorare l'illimitato mondo dei videogiochi con accesso a centinaia di titoli e vantaggi esclusivi. La sua versatilità e l'aggiunta continua di nuovi giochi rendono l'abbonamento un investimento a lungo termine per un intrattenimento senza fine. Consigliamo vivamente l'acquisto per ampliare le vostre possibilità di gioco e vivere esperienze immersive in famiglia o con amici.

Vedi offerta su Amazon