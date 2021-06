Arriva il “nuovo” Returnal (che omaggia Mass Effect)

In occasione dell’evento Koch Primetime per l’E3 2021, il publisher Koch Media ha mostrato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi.

Tra queste, Scars Above di Mad Head Games, il quale si è mostrato in un nuovo video gameplay ricco di scene inedite.

Strizzando l’occhio a giochi come Returnal, l’ottimo roguelike disponibile su PS5, il titolo presenta anche similitudini con la serie di Mass Effect, specie per quanto riguarda le ambientazioni.

Nel video vediamo infatti una grande stazione spaziale, seguita da pianeta roccioso molto simile alla Terra dominato da un monolite, con un gran numero di portali alieni assolutamente simili al gioco Housemarque.

Ma non solo: Scars Above sarà un gioco incentrato in primis su fasi esplorative, intervallate da combattimenti contro mostruosità che sembrano uscite dal franchise di Alien, in scenari di assoluto fascino e mistero.

Infine, non mancherà un sistema di crafting che ci permetterà di creare e migliorare il variegato arsenale a disposizione della protagonista, con la possibilità di effettuare vere e proprie vivisezioni delle creature che incontreremo sul nostro percorso, in modo da carpire fondamentali informazioni anatomiche.

Scars Above è al momento atteso genericamente nel corso del 2022 su console PlayStation, Xbox e piattaforma PC.

