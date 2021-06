Koch Primetime E3 2021 | Live – Tutti gli annunci e i trailer

Stasera Koch Media darà il via a Koch Primetime, il suo showcase in occasione del Summer Game Fest 2021 organizzato da Geoff Keighley.

L’evento è iniziato ufficialmente ieri sera, e grazie al nostro corposo recap potete recuperare tutti gli annunci e i trailer (alcuni dei quali davvero imperdibili) che vi sono sfuggiti.

La scorsa settimana era stata Deep Silver, etichetta appartenente alla stessa azienda austro-tedesca, a comunicare che una serie di franchise di punta non avrebbero presenziato all’appuntamento previsto per oggi.

Sappiamo quindi che IP come Dead Island, Saints Row, Metro e TimeSplitters non faranno parte della conferenza, ma per l’occasione sarà stata riservata una buona dose di annunci in grado di sopperire alla loro assenza.

Koch Media è inoltre reduce dalla presentazione del nuovo marchio Prime Matter, attraverso il quale porterà sul mercato titoli di primo livello sviluppati da una nutrita schiera di team provenienti da tutto il mondo.

Se non volete perdervi nemmeno una delle numerose conferenze che avranno luogo nei prossimi giorni, anche in occasione dell’E3 2021, non dimenticate di dare un’occhiata al nostro calendario con tutti gli orari italiani.

L’appuntamento con Koch Primetime è per stasera a partire dalle 21:00, e su questa pagina potrete seguire in diretta tutti gli annunci che Koch Media ha in serbo per voi.



In aggiornamento