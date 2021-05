Returnal è troppo lungo? Un video mostra come finirlo in meno di 5 minuti

Returnal è il titolo disponibile da alcuni giorni in esclusiva su console PS5, imponendosi come uno dei giochi migliori tra quelli disponibili su piattaforma Sony.

Il roguelike con protagonista Selene ha infatti sorpreso in positivo critica e pubblico, nonostante in molti si siano lamentati di un tasso di sfida fin troppo elevato per alcuni palati.

Nonostante tutto, come del resto vi abbiamo spiegato nel nostro speciale dedicato, Returnal è sicuramente un gioco decisamente unico nel suo genere.

Ora, come segnalato da PSU, l’utente MentalToast ha compiuto un’impresa non da poco, ossia terminare il gioco in un tempo davvero record.

Per arrivare alla fine, il giocatore ha impiegato solo 4 minuti e 58 secondi, ossia un tempo leggermente inferiore ai cinque minuti totali.

Poco più in basso, trovate il video dell’impresa (che definire epica è poco):

Da quello che è possibile intuire dal filmato, MentalToast senbra conoscere a menadito sia i pattern degli avversari sia il modo in cui superare determinate sezioni che altresì necessiterebbero di numerosi tentativi.

Va detto in ogni caso che la sorprendente estetica ambientale della superficie del pianeta Atropo è sicuramente uno dei punti di forza della produzione Housemarque, ragion per cui tentare di bruciarsi il gioco in meno di cinque minuti sarebbe abbastanza una forzatura.

Nella nostra recensione pubblicata su SpazioGames vi abbiamo infatti reso noto che il gioco «è l’opera di Housemarque che osa più di tutte».

Nell’articolo vi spieghiamo infatti che il titolo PS5 «lo fa sia a livello narrativo, sia per quanto riguarda il sistema di gioco, che è poco indulgente e per nulla amichevole col giocatore, facendolo sentire perduto tanto quanto la protagonista.»

Infine, sempre sulle nostre pagine, trovate anche un incisivo speciale che spiega perché finire i giochi di corsa è spesso controproducente, visto che spesso e volentieri porta a non godersi l’intera esperienza ludica.