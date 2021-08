Apex Legends, l’update 1.79 ha diverse novità da non sottovalutare

Apex Legends è riuscito col passare dei mesi a recuperare molto del terreno perduto, grazie anche e soprattutto a Stagione 10 davvero ricca e ben strutturata (pur senza rivoluzioni), a cui si aggiunge ora l’aggiornamento 1.79.

Il gioco di Respawn Entertainment, pur non riuscendo a raggiungere i numeri di mostri sacri come Fortnite, sa quindi ancora il fatto suo.

Parte di questo rinnovato successo è dovuto sicuramente anche al fatto che nelle ultime settimane Respawn ha sospeso più di 2000 cheater, ripulendo in questo modo il gioco dalle fondamenta.

Vero anche che l’arrivo della nuova Stagione aveva però introdotto un bug piuttosto fastidioso, che causava agli utenti di perdere i progressi relativi al battlepass e alle ricompense.

Ora, Respawn ha diffuso le note della patch relative all’aggiornamento 1.79 di Apex Legends, un update che comunque lima un bel po’ di cose in attesa di altre novità ancora più sostanziose.

Poco sotto, trovate elencati la lista dei cambiamenti apportati con l’ultima patch (via PSU):

I giocatori colpiti a volte riescono a saltare

Problema di Steam “Nessun prezzo trovato” con la Bangalore Edition

Varie correzioni di stabilità

Per applicare le correzioni vi basterà far partire il gioco: il download della patch 1.79 si avvierà infatti in automatico, senza alcun intervento attivo da parte dell’utente

Al momento in cui scriviamo, non è chiaro se e quando arriveranno altri update, magari ancora più sostanziosi: state pur certi che ve lo segnaleremo in tempi rapidi.

