Apex Legends contro i cheater: i ban su PS4 impressionano

Apex Legends ha appena annunciato di aver appena sospeso più di 2000 cheater, che hanno abusato di un exploit per non perdere punti e rimanere nelle zone alte della classifica.

La notizia che però ha impressionato particolarmente è che, a differenza di quanto accade solitamente con titoli multiplayer, la maggior parte dei cheater di Apex Legends non provengono da PC, bensì dalla versione PS4 del titolo.

L’annuncio arriva il giorno prima dell’arrivo della Stagione 10, che proporrà cinque importanti novità nel battle royale di Respawn Entertainment.

La notizia farà sicuramente piacere ai fan, dopo le critiche arrivate agli sviluppatori per delle skin ritenute eccessivamente costose.

Come riportato da Game Rant, i dati ufficiali sono stati diffusi da Conor Ford, uno degli sviluppatori di Apex Legends che si occupa della sicurezza, sul proprio profilo Twitter.

L’exploit in particolare che è stato preso di mira è definito «dashboarding»: subito dopo aver perso un incontro, i cheater coinvolti decidono semplicemente di chiudere forzatamente il gioco per evitare di perdere Ranked Points (RP).

In totale sono stati sospesi 2086 giocatori sparsi su tutte le versioni di Apex Legends: di questi, ben 1965 hanno abusato di questo trucco nella versione PS4.

These are matchmaking bans that have varied lengths depending on extent of abuse. Sucks to miss the opening of a new season, come back next time around and enjoy the game how its meant to be played.

— Conor Ford / Hideouts (@RSPN_Hideouts) July 30, 2021