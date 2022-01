Apex Legends conferma la nuovissima modalità a tempo limitato

Apex Legends ha da poco svelato la Stagione 12 con un nuovo trailer che ha anticipato anche la nuova Leggenda che sarà presto disponibile nel battle royale in forma giocabile.

I fan di Apex Legends dovranno quindi rimboccarsi le maniche, visto che le novità dei prossimi giorni promettono di essere realmente esplosive.

Il tutto, dopo aver regalato ben tre Leggende gratis, un omaggio che i giocatori del titolo hanno senz’altro gradito (e non poco).

Ora, se già nel primo trailer abbiamo infatti potuto saggiare ciò che ci aspetta, Respawn ha ora alzato il sipario sulla nuova modalità a tempo limitato.

Via sito ufficiale, EA ha confermato che per le prime 3 settimane della Stagione 12, la follia degli Apex Games sarà tutta da domare nella modalità Controllo.

Una volta nell’arena potrete infatti scegliere l’equipaggiamento e vivere l’esperienza del combattimento 9v9, in cui le varie squadre si sfideranno per conquistare le zone chiave della mappa e rientrare in gioco all’infinito.

La descrizione ufficiale recita:

Creata in collaborazione con la Silva Pharmaceuticals, società amministrata da Duardo Silva, Controllo è la prima grande modalità a squadre di Apex Legends e aggiungerà un tocco del tutto nuovo alla competizione. Questa volta non combatterete solo con i vostri compagni di squadra, ma insieme a un team di otto giocatori. L’obiettivo è conquistare una serie di roccaforti in giro per le Terre Straniere.

Nella fase di selezione, potrete inoltre cambiare leggenda o equipaggiamento per passare a uno stile di gioco diverso, dando quindi l’opportunità di rivedere la vostra strategia.

Controllo, la nuova modalità a tempo limitato, è in arrivo l’8 febbraio con la Stagione 12. Poco sotto, trovate anche un breve teaser.

Scoprite la nuovissima modalità a tempo limitato "Controllo" che debutta in #ApexLegends Ribellione, e godetevi la nuova Leggenda Mad Maggie in azione nel caos del sabotaggio di Olympus Per saperne di più: https://t.co/D3o41MsIiH pic.twitter.com/xigIhKAU7h — EA Italia (@EAitalia) January 31, 2022

Ricordiamo anche che Respawn Entertainment è attualmente al lavoro sul brand di Star Wars, visto che EA ha confermato che il team svilupperà tre nuovi giochi, tra i quali Jedi Fallen Order 2.

E per quanto riguarda la serie di Titanfall? Nonostante non sia in lavorazione alcunché, gli sviluppatori hanno infatti garantito che sarà sempre parte del loro DNA.