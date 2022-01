Apex Legends celebra il terzo anniversario e vi regala tre Leggende gratis

Apex Legends si prepara a festeggiare il suo terzo anniversario: il battle royale di Respawn Entertainment e EA è stato infatti lanciato ufficialmente nel mese di febbraio 2019.

Questo significa che il prossimo mese Apex Legends compirà ufficialmente tre anni: gli sviluppatori hanno deciso di celebrare il lieto evento con tutti i loro fan, proponendo la possibilità di sbloccare tre personaggi completamente gratis.

In occasione dell’imminente lancio della Stagione 12 e della sua nuova Leggenda, i giocatori potranno partecipare a diversi eventi che dureranno una settimana a testa, ognuno dei quali sarà dedicato a uno degli eroi del battle royale.

Come riportato da EA nel suo sito ufficiale, l’iniziativa è infatti dedicata a tutti coloro parteciperanno alla Season 12 Defiance dall’8 febbraio fino all’1 marzo 2022, fornendo così agli utenti un’ottima opportunità per poter tornare a combattere nel free-to-play di grande successo.

Dall’8 febbraio fino al 15 febbraio 2022, o in altre parole durante la prima settimana della nuova season, gli utenti potranno sbloccare gratuitamente Octane e tre pack tematici, come parte del primo evento dedicato al lancio di Defiance.

Durante la seconda settimana della dodicesima stagione, ovvero dal 15 fino al 22 febbraio, ci saranno a disposizione altri due pacchetti tematici e la Leggenda Wattson, sbloccabili gratuitamente ancora una volta.

Infine, dal 22 febbraio all’1 marzo avrà inizio l’ultima settimana di festeggiamenti, dove i giocatori sbloccheranno Valkyrie, due pack tematici e un pacchetto leggendario.

Nel caso abbiate già sbloccato una delle Leggende distribuite in regalo, EA ricorda che avrete comunque la possibilità di partecipare all’evento per sbloccare i pack a tema e leggendari: naturalmente, trattandosi di ricompense gratuite, non sarà possibile accedere ad eventuali rimborsi e saranno limitate a una per account.

Vedremo se in futuro saranno svelate ufficialmente anche le versioni next-gen: gli sviluppatori hanno ammesso che è in lavorazione, ma recentemente sarebbe già emersa una edizione PS5 sul PS Store.

Nel frattempo, ricordiamo che Respawn Entertainment sarà molto impegnata con tante produzioni a tema Star Wars: EA ha confermato che svilupperanno tre nuovi giochi, tra i quali c’è Jedi Fallen Order 2.