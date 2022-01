Apex Legends svela la Stagione 12: ecco il trailer con la nuova Leggenda (e la data)

Dopo le precedenti anticipazioni arrivate dagli stessi sviluppatori, Apex Legends ha ufficialmente svelato la Stagione 12 con un nuovo trailer che introduce la nuova Leggenda che sarà presto giocabile.

Si tratta di Mad Maggie, una vecchia conoscenza per i fan di Apex Legends dato che era già stata introdotta nella Stagione 8 come vecchia amica di Fuse, proveniente dal suo stesso luogo.

Le intuizioni dei fan si sono dunque rivelate corrette: nel gioco erano infatti apparsi i simboli di Salvo per anticipare l’imminente arrivo di Mad Maggie nel battle royale di EA e Respawn.

Come riportato da Game Rant, gli sviluppatori hanno dunque deciso di svelare ufficialmente il suo arrivo con un nuovo trailer, che rivela anche come la Stagione 12 Defiance sia ormai alle porte.

La presentazione si concentra esclusivamente sul personaggio di Mad Maggie, mostrando i suoi sforzi per liberare Salvo dalla corruzione del Sindacato: appare inoltre evidente come sia sopravvissuta alla sua apparente esecuzione alla fine dell’evento della Stagione 8 di Apex Legends.

Di seguito vi riproporremo il trailer di presentazione di Mad Maggie, dove viene annunciato come sia arrivato il momento «che paghi per i suoi crimini»:

Per l’occasione, EA e Respawn hanno anche pubblicato una pagina a tema sul sito ufficiale, in cui è stato svelato anche l’arrivo di una nuova modalità 9 vs 9 a tempo limitato e della nuova mappa Olympus, entrambe previste per la prossima season.

La Stagione 12 arriverà ufficialmente l’8 febbraio 2022: per poter vedere il gameplay di Mad Maggie effettivamente in azione, oltre alle novità previste per il prossimo evento, bisognerà invece aspettare il 27 gennaio.

Chissà che con l’occasione non vengano ufficialmente svelate le versioni next-gen del battle royale, già anticipate da un leak del PlayStation Store.

Nel frattempo, sembra che Respawn stia già iniziando a lavorare a un prossimo FPS tripla-A, ma a quanto pare non sarà un successore di Titanfall 2.

Questo però non significa che il brand sia morto: gli sviluppatori hanno infatti garantito che sarà sempre parte del loro DNA.