Dragon Age 4 dice no al multiplayer (effetto Anthem?)

Durante la giornata di ieri, BioWare ha confermato che Anthem NEXT non vedrà la luce. Come annunciato nel blog ufficiale dello sviluppatore, il gioco – che avrebbe dovuto rappresentare un vero e proprio rilancio per il GaaS uscito nel 2019 – è stato definitivamente accantonato.

A quanto pare, questa non è l’unica novità in casa Electronic Arts: il prossimo capitolo della popolare serie Dragon Age – sviluppato proprio da BioWare – non includerà alcuna componente multiplayer pianificata in precedenza.

La notizia, battuta da Bloomberg, rappresenta un importante segnale da parte del colosso americano: il nuovo Dragon Age era stato infatti precedentemente progettato con in mente una preponderante componente multigiocatore, sebbene negli ultimi mesi il progetto si è trasformato in un gioco per giocatore singolo.

La mossa rappresenta di fatto un cambiamento significativo per EA Redwood City, con sede in California, che negli ultimi anni ha spinto quasi tutti i suoi giochi a includere componenti online da monetizzare subito dopo l’uscita nei negozi (tanto che la stessa EA è stata spesso criticata per l’inclusione forzata di microtransazioni e contenuti a pagamento nei suoi giochi).

L’amministratore delegato della compagnia, Andrew Wilson, aveva definito la tendenza dei cosiddetto game-as-a-service come “fondamentale per il futuro dell’azienda”, come riportato in un’intervista del 2019 con GameDaily.biz.

A quanto pare, il vento è cambiato: il successo di titoli come Star Wars Jedi: Fallen Order (totalmente single player) e il flop di Anthem avrebbe fatto cambiare idea a EA, consapevole ora che i titoli per giocatore singolo possono ancora essere parecchio redditizi.

Al momento, Electronic Arts non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale circa il cosiddetto cambio di rotta del prossimo Dragon Age. Vi terremo aggiornati.

Dragon Age (ancora senza titolo ufficiale) non dispone al momento di una data di uscita.