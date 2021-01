Dragon Age 4: BioWare rivela dove sarà ambientato

Dragon Age 4 (titolo provvisorio), nuovo episodio della celebre saga fantasy di giochi di ruolo di casa BioWare ed Electronic Arts, si è mostrato – brevemente – durante la serata dei The Game Awards dello scorso dicembre, non lasciando particolarmente colpiti sia i fan storici della serie che gli addetti ai lavori.

Nonostante ciò, i lavori del gioco vanno avanti (sebbene a rilento), tanto che ora il team di sviluppo ha confermato l’ambientazione che farà da sfondo alla nuova avventura.

L’Impero Tevinter sarà infatti la location principale della prossima avventura nel mondo di Dragon Age. La conferma arriva dal libro “BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development” (via Eurogamer.net), nel quale viene specificato a chiare lettere che il nuovo gioco avrà luogo nella terra della magia del sangue.

L’Impero Tevinter è una nazione del Thedas, governato dalla Magocrazia dei Magister, a loro volta guidati dall’Arconte Imperiale. In questo luogo incantato vengono adorati gli Antichi Dei, i quali – secondo la leggenda – hanno approvato il tentativo di usurpare il Trono del Creatore entrando nella sua Città d’oro (evento che a dato adito al cosiddetto “Primo Flagello”.

Tevinter, sempre secondo la leggenda, è stata infine martoriata dall’invasione da parte dei Barbari del Sud (capeggiati dalla Profetessa Andraste). Insomma, il setting del nuovo Dragon Age promette di essere all’altezza delle aspettative.

Questo quarto episodio, in base ai pochi dettagli rilasciati fino a ora, sarà quanto più possibile a fedele ai capitoli storici della saga, più in particolare raccontando «storie che si concentrano sulle persone intorno a voi, sulle famiglie e gli amici che vi fate».

Il sistema di controllo offrirà comandi per rotolare ed evitare gli attacchi da parte dei nemici (proprio come Dragon Age Inquisition).

La data di uscita del nuovo Dragon Age non è ancora stata resa nota ufficialmente. Restate sulle nostre pagine per rimanere aggiornati sul tema.