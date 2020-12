Il nuovo Mass Effect sta venendo sviluppato dai veterani storici della serie

Per il momento ci sarà da aspettare per sapere qualche dettaglio succoso sul nuovo Mass Effect, anche se guardando bene il teaser di poche ore fa ai The Game Awards abbiamo già notato dei dettagli non di poco conto. Altri ben più significativi arrivano però, letteralmente, dal team di sviluppo: come svelato da Michael Gamble, project director presso BioWare, infatti sono tanti i veterani che hanno deciso di tornare nel team proprio per dare nuovo lustro al gioco, dopo le incertezze di Mass Effect Andromeda.

Dopo i recenti addii i fan erano un po’ preoccupati proprio dalle condizioni di salute di BioWare, ma Gamble garantisce che l’entusiasmo è alle stelle e sottolinea che anche Derek Watts, l’art director dell’originale Mass Effect, è tornato in BioWare proprio per questo progetto, e anticipa che «è pronto a spaccare».

Liara nel teaser del nuovo Mass Effect

Come lui anche Brenon Holmes, veterano di tre episodi di Mass Effect con la mansione di technical design director, e Parrish Ley, a capo delle sezioni cinematiche girate per la trilogia di Shepard. E, ancora, Gamble sottolinea il ritorno di Dusty Everman, «una delle persone che hanno maggiormente reso possibile dare vita alla Normandy originale».

Sebbene non sappiamo ancora quando il gioco vedrà la luce (ma considerate che BioWare è anche impegnata sul fronte Anthem, ammesso che esista ancora, e soprattutto su quello Dragon Age), insomma, sembra che Gamble voglia dire ai fan che possono dormire sonni tranquilli, perché ha con sé nel team persone che conoscono molto bene la storia del franchise, pronte a dare vita a un nuovo Mass Effect.

Vedremo, ovviamente, se i loro curricula riusciranno a tenere fede allo smisurato entusiasmo degli appassionati, che sognano un nuovo tuffo memorabile nell’universo del Comandante Shepard.