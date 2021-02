Animal Crossing vende come il pane, ma è solo il secondo gioco Switch più venduto

Animal Crossing New Horizons è stato un autentico fenomeno quest’anno, complice la pandemia e la diffusione a macchia d’olio di Nintendo Switch.

Con i dati di vendita presentati oggi da Nintendo, è stato rivelato che il gioco è ora in possesso del 39% dei possessori della console ibrida.

Un connubio ormai indissolubile, che dimostra come una parte consistente degli utenti che hanno acquistato Switch di recente lo hanno fatto proprio sulla spinta del life sim.

Tuttavia, Animal Crossing New Horizons – per quanto venda come il pane – è soltanto il secondo gioco più venduto per Nintendo Switch.

I conti della Grande N svelano infatti come il simulatore rimanga dietro Mario Kart 8 Deluxe, che continua a crescere nonostante sia stato lanciato ormai nel 2017.

Mario Kart 8 Deluxe (port della versione Wii U) resta infatti il best seller della console giapponese con oltre 33.41 milioni di copie distribuite.

Il racing non sta però vivendo di rendita, dal momento che persino lo scorso Natale si è dimostrato ancora capace di spadroneggiare in Germania.

Animal Crossing New Horizons ha però messo la freccia ed è probabilmente pronto al sorpasso con i suoi 31.18 milioni di copie in appena 10 mesi.

Questa è la classifica dei titoli pubblicati da Nintendo più venduti su Switch, che sul podio comprende Super Smash Bros. Ultimate a quota 22 milioni di unità.

All 36 know 1st party million sellers on Switch (Nintendo published) Other updates :

– Mario Kart Live: Home Circuit shipped 1,08m copies

– Super Mario Maker 2 surpass 6,9m pic.twitter.com/w3iOodt8LG — Pierre485 (@pierre485_) February 1, 2021

Le prestazioni di Nintendo Switch sono oltre ogni più rosea aspettativa, al punto che ha già superato il 3DS e sta puntando Wii per la fine dell’anno.

Ciononostante, il platform owner di Kyoto sta comunque progettando una versione più potente da annunciare relativamente a breve.