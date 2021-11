Animal Crossing New Horizons, patch 2.0 già disponibile: ecco le novità

L’aggiornamento 2.0 di Animal Crossing New Horizons sarebbe dovuto uscire domani 5 novembre, ma a sorpresa Nintendo ha già deciso di renderlo disponibile per il download già da oggi.

Questo significa che tutti i possessori di Animal Crossing New Horizons potranno già scaricare il nuovo update gratuito sulla propria console.

L’aggiornamento 2.0 venne annunciato durante un apposito Animal Crossing Direct, l’evento che ha svelato molte delle novità in arrivo.

L’occasione servì anche a rivelare il DLC a pagamento di New Horizons, incluso nel Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: la scelta non è stata esattamente accolta con i favori del pubblico.

Come segnalato da IGN.com, l’aggiornamento 2.0 ha introdotto diversi cambiamenti richiesti a lungo dalla community: tra questi c’è la possibilità di istituire le ordinanze, una feature che ritorna da New Leaf che aiuterà i giocatori a trarre il meglio dal titolo in base alle loro necessità.

L’update supporterà anche il DLC a pagamento Happy Home Paradise: dato che l’aggiornamento è stato reso disponibile in anticipo, al momento non è possibile riuscire a scaricarlo, nemmeno se siete abbonati al Pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

Torna inoltre finalmente la Piccionaia, l’amata location tra le più richieste dalla community: per sbloccarla basterà dirigersi al museo di Blatero e cercare per lui i Giroidi, altra feature simbolo della serie che fa il suo ritorno nell’ultimo aggiornamento.

Sarà inoltre possibile cucinare nuovi deliziosi pasti grazie all’apposita novità dell’update 2.0, utilizzando diversi ingredienti come i pomodori: torneranno inoltre alcuni degli NPC più iconici come Tortimer, Vanda e tanti altri ancora.

Gli abitanti avranno inoltre a disposizione nuovi minigiochi per farvi divertire e potranno scegliere di visitare il vostro appartamento anche senza essere stati invitati, proprio come accadeva in precedenti giochi della serie.

Al momento Nintendo non ha ancora distribuito un changelog ufficiale, dunque i fan stanno attualmente indagando per scoprire tutte le novità nascoste: potete già avviare l’aggiornamento attraverso l’apposita opzione disponibile sulla vostra console Nintendo Switch.

Il publisher ha comunque chiarito che non solo non arriveranno altri grandi aggiornamenti gratuiti, ma che non saranno disponibili nemmeno ulteriori DLC a pagamento.

Chissà quali altri creazioni saranno realizzate dalla community, che ha già abituato a sorprenderci con riproduzioni affascinanti, come quella che ha replicato fedelmente il castello di Bowser.

Che Animal Crossing New Horizons sia diventato in breve tempo un enorme fenomeno culturale lo si può evincere anche da iniziative in collaborazione con brand importanti, che hanno portato anche alla creazione delle scarpe Puma ufficiali.