No, Nintendo non si lascerà tentare da altri DLC a pagamento su Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons è un grande successo, e lo sappiamo.

Lo spensierato e rilassante simulatore di vita della console ibrida di Nintendo ha anche aiutato migliaia di giocatori in tutto il mondo a superare un periodo difficile del nostro periodo storico, la quarantena per la pandemia di Covid-19.

Nintendo ha fatto anche parlare di sé recentemente in merito al Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, specialmente per il suo costo decisamente elevato, pacchetto che tra l’altro include proprio l’ultimo DLC di Animal Crossing.

La casa di Kyoto adesso torna a parlare e ci spiega (via IGN USA) che la versione 2.0 del titolo e il DLC Happy Home Paradise saranno gli ultimi grandi update gratis e a pagamento.

«L’update gratis che arriverà il 5 novembre sarà l’ultimo grande update gratuito. Speriamo che i giocatori continueranno a divertirsi con la loro vita nell’isola in tempo reale e attraverso il cambiamento delle stagioni. […] Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise introduce una nuova esperienza di gameplay in cui il giocatore si unisce al Paradise Planning team e fa sì che la casa resort dei suoi clienti diventi realtà. […]

Si tratta di un grande update per Animal Crossing: New Horizons e offre delle meccaniche di gameplay uniche e un’esperienza diversa. Pertanto ha senso includerlo come l’unico e il solo DLC a pagamento per Animal Crossing: New Horizons».