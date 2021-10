Animal Crossing Direct, seguite qui l’evento in diretta!

Dopo lo stratosferico lancio dell’ultimo Animal Crossing per Nintendo Switch, era un po’ che non si vedevano novità all’interno del simulatore di vista isolana.

Animal Crossing: New Horizons è stato un lancio dalla potenza sorprendente, per molti e anche per Nintendo stessa, perché è risultato essere uno dei giochi più venduti sulla piattaforma.

Un gioco che ha ispirato la creatività di molti, appassionando tantissimo i giocatori che si sono sbizzarriti all’interno delle loro isole creando qualsiasi cosa.

E, nonostante il periodo di assenza dalle scene, il titolo per Switch riesce sempre ad avere il fascino del primo giorno.

Durante l’ultimo Nintendo Direct, in cui sono stati molti gli annunci che hanno coinvolto anche il ritorno di Bayonetta, Nintendo aveva annunciato un successivo Direct proprio a tema Animal Crossing.

E quel giorno è finalmente arrivato perché proprio oggi, 15 ottobre, dalle 16.00 andrà in onda un Animal Crossing: New Horizons Direct speciale.

Lo potete seguire anche in italiano, dal link che trovate qui sotto:

Possiamo aspettarci ovviamente tante novità, per un aggiornamento corposo che andrà ad inaugurare ufficialmente la stagione autunnale all’interno delle vostre isole.

Questa è la comunicazione ufficiale di Nintendo al riguardo:

«L’Animal Crossing: New Horizons Direct andrà in onda alle 16:00 del 15 ottobre! Sintonizzati per circa 20 minuti di informazioni sui contenuti per Animal Crossing: New Horizons in arrivo a novembre.»

Se vi siete persi il Direct in cui è stato annunciato… questo Direct, sappiate che Nintendo ha svelato anche tanti altri annunci interessanti!

In tutti questi mesi, in compenso, Nintendo non è stata proprio ferma, perché ha annunciato anche un paio di scarpe bellissime a tema con il gioco.

Vi ricordate di quando, all’inizio, Animal Crossing: New Horizons ci sembrava uno scenario della serie WandaVision? Ve ne abbiamo parlato in un approfondimento molto particolare.