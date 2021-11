Animal Crossing New Horizons, ecco come risolvere il bug dell’ultimo DLC

Durante l’ultimo Nintendo Direct dedicato esclusivamente ad Animal Crossing New Horizons è stato annunciato un DLC, il primo a pagamento, dedicato al simulatore di vita isolana.

Si chiama Happy Home Paradise ed i contenuti sono sorprendentemente corposi, e darà nuova linfa vitale al titolo campione d’incassi degli ultimi anni.

Ma bando alle preoccupazioni, perché questo sarà il primo ed ultimo DLC a pagamento per Animal Crossing New Horizons, è stato un esperimento che Nintendo non replicherà.

Il DLC è stato inserito anche all’interno dell’abbonamento online di Nintendo Switch, il quale ha creato non poche polemiche negli ultimi giorni.

Il contenuto aggiuntivo è già disponibile da oggi, e come detto lo trovate incluso nel vostro eventuale abbonamento Nintendo Switch Online, e mentre gli abitanti delle isole cominciano a divertirsi, purtroppo ci sono brutte notizie.

Se state per giocare ad Animal Crossing New Horizons, pronti a buttarvi in Happy Home Paradise, sappiate che potrebbero sorgere dei problemi nel caso farete uso dei nuovi contenuti.

Se invece vi sono già capitati, Nintendo ha diffuso una comunicazione al riguardo su come aggirare questi problemi, mentre il team di sviluppo si adopera per risolverli.

I giocatori di #AnimalCrossingNewHorizons che possiedono il contenuto scaricabile Happy Home Paradise potrebbero riscontrare dei problemi nel gioco se fanno visita al centro servizi e chiedono di ristrutturare la casa di un residente mentre il gate dell'aeroporto è aperto. [1/3] — Nintendo Italia (@NintendoItalia) November 5, 2021

Vi invitiamo a seguire il tweet che trovate qui sopra per sapere cosa non fare per evitare problemi, mentre dal sito ufficiale scopriamo altre informazioni.

Se avete scaricato il contenuto scaricabile Happy Home Paradise e sbloccato la possibilità di ristrutturare le case degli abitanti parlando con Tom Nook al centro servizi, potreste riscontrare dei problemi nel gioco quando chiedete di ristrutturare la casa di un abitante mentre il gate dell’aeroporto è aperto.

Questo errore non si verifica nei seguenti casi:

Se il gate dell’aeroporto è aperto ma non avete chiesto a Tom Nook di ristrutturare la casa di un abitante.

Se chiedete a Tom Nook di ristrutturare la casa di un abitante quando il gate dell’aeroporto è chiuso. Nota: le case vacanze del contenuto scaricabile Happy Home Paradise possono essere ristrutturate senza problemi.



Se avete riscontrato questo problema, qui di seguito trovate la soluzione.

Interrompete la sessione di gioco, quindi chiudete Animal Crossing New Horizons e riavviate.

Questo problema non influenza i giocatori che visitano la vostra isola o i dati di salvataggio del gioco, come quelli relativi all’isola o agli abitanti.

I cambiamenti effettuati ristrutturando la casa di un abitante dell’isola hanno effetto dal giorno successivo. Se fate una nuova richiesta, la casa verrà ristrutturata senza alcun problema.

Quando giocate in wireless locale o online, non chiedete di ristrutturare la casa di un abitante dell’isola se il gate dell’aeroporto è aperto.

Mentre vi consigliamo di prendere nota del procedimento, Nintendo comunica che l’aggiornamento del software per risolvere il problema verrà pubblicato entro la fine di novembre.

L’aggiornamento 2.0 porta tante novità, oltre a questo piccolo intoppo: ecco quello che dovete sapere.

Mentre di recente anche Benetton si è innamorata del titolo, ha creato una sua isola con tantissimi contenuti interessanti.

Per quanto riguarda Nintendo Switch Online, in cui il DLC è incluso, ci sono indizi sull’arrivo di una nuova libreria di videogiochi del passato.