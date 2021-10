Animal Crossing: New Horizons accoglie una nuova isola da sogno: ecco la Benetton Island

I mondi virtuali dei videogiochi hanno, oggi, sempre più intersezioni con il mondo reale. Abbiamo visto marchi determinati a imporsi all’interno degli universi dei videogame, concerti virtuali tenuti in piazze virtuali con utenti virtuali – perché si è sviluppata, finalmente, la percezione che sebbene lo spazio sia virtuale, la comunicazione con l’utente è reale. È a una persona in carne e ossa, che parli.

Ecco che così, per portare i suoi messaggi e la sua visione in Animal Crossing: New Horizons, la celebre firma di moda United Colors of Benetton ha lanciato un‘isola tutta sua all’interno del videogioco di casa Nintendo, disponibile su Nintendo Switch.

Realizzata in collaborazione con Azal0na, giocatrice e graphic designer che ne ha curato l’architettura, la nuova isola vuole parlare di sostenibilità, di green e permettervi anche di rifarvi piacevolmente il guardaroba!

Nella Benetton Island troverete dieci outfit da indossare, firmati Benetton

Visitando la nuova isola troverete infatti diverse aree tematiche – dal campo da rugby al photo booth – in cui divertirvi e in cui immortalarvi. Tra queste, anche uno showroom dedicato ai capi di abbigliamento Benetton.

Ci sono infatti dieci outfit Benetton all’interno di New Horizons, quindi potete sbizzarrirvi e cambiare look al vostro alter ego virtuale per fargli indossare i vostri preferiti. Anche la nostra Stefania Sperandio ha ricevuto da Benetton uno dei capi presenti in-game e ve lo ha mostrato da vicino sui suoi canali social – perché, ovviamente, si tratta di articoli che è possibile acquistare anche nel mondo reale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Sperandio (@stefaniac11)

Come indossatrice sono terrificante, ma almeno posso dare l’idea di quanto sia figa l’idea in-game: in collaborazione con Azal0na, #Benetton ha sforato il muro del virtuale in #AnimalCrossingNewHorizons e ora ha un’isola dove trovate i suoi capi di abbigliamento 😃 pic.twitter.com/tEMnWYjEKr — Stefania Sperandio (@StefaniaC11) October 28, 2021

Per sposare pienamente l’idea di sostenibilità e rispetto dell’ambiente, la Benetton Island è popolata anche da pale eoliche e pannelli solari, ma non solo: Benetton e Azal0na hanno deciso di non consentire la terraformazione. Questo significa che i giocatori dovranno rispettare l’ambiente così com’è, non potendo modificare la costituzione geologica dell’isola: una scelta simbolica che vuole ricordare l’importanza di rispettare la natura e il pianeta così come sono, anziché adattarli alla misura d’uomo.

Potete visitare da subito la Benetton Island in Animal Crossing: New Horizons utilizzando il codice sogno di seguito, così da volare sulla nuova isola:

DA-7006-9979-4281

Per tutti gli ulteriori dettagli (e anche per vedere tutti i capi da vicino o per scoprire, se come Stefania ve ne siete innamorati, dove acquistarli nel mondo reale) vi raccomandiamo il sito ufficiale dell’iniziativa di Benetton.

Oltretutto, vi invitiamo a condividere le vostro foto con gli outfit Benetton all’interno del gioco, perché potreste diventare parte del video manifesto conclusivo dell’iniziativa.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile esclusivamente su Switch dal 2020. Lo scorso anno il gioco di casa Nintendo è stato grandissimo alleato di milioni di persone durante il periodo della quarantena, con molti giocatori che – impossibilitati a incontrarsi nella realtà – si davano appuntamento sulle loro isole da sogno.