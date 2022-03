Animal Crossing, il numero di copie vendute al giorno è da record

Anche se è un po’ che non parliamo di Animal Crossing: New Horizons, questo non significa che non stia continuando a vendere.

Il simulatore di vita isolana uscito su Nintendo Switch è riuscito a battere tanti record impensabili, in poco tempo.

Uno di questi è anche legato a Super Mario Bros, con cui l’ultimo Animal Crossing si è scontrato in Giappone in un testa a testa incredibile.

Ed ha chiuso un 2021 davvero ottimo non solo per le vendite, ma anche per gli eventi che vengono organizzati da, e per la community.

Animal Crossing: New Horizons è stato ampliato, in maniera considerevole, anche da un contenuto aggiuntivo che è presente anche nel Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

In un modo o nell’altro, quindi, i giocatori sono stati catturati dalla dolce malia del simulatore di Nintendo. Ma quante copie ha venduto, al giorno?

A questa domanda risponde The Gamer, con un calcolo che è stato fatto di recente da qualcuno di evidentemente molto curioso. Il confronto con gli altri best seller di Nintendo Switch, per altro, è intressante da analizzare.

Mario Kart 8 Deluxe, il gioco più venduto in assoluto, ha venduto circa 25mila copie al giorno. Leggende Pokémon: Arceus, che è stato comunque un successo, ha venduto 140mila copie al giorno ma in molto meno tempo.

Quello di Animal Crossing è un dato notevole considerato il tempo passato dall’uscita: il titolo ha infatti venduto oltre 50mila copie al giorno.

Con poco meno di 38 milioni di copie totali vendute, l’ultimo episodio della serie è il secondo gioco più venduto su Nintendo Switch. Frutto del suo essere inossidabile in quanto a presenza sul mercato.

Ma anche della passione della community ovviamente, che continua ad omaggiare Animal Crossing: New Horizons con delle creazioni davvero pregevoli.

E che ha ispirato evidentemente tanti altri sviluppatori, perché sono sempre più frequenti i cloni che spuntano qua e là.