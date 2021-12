Animal Crossing New Horizons saluta il 2021 con tante novità in edizione limitata

Il mondo videoludico è ormai pronto a salutare definitivamente il 2021 e celebrare l’arrivo del nuovo anno: Animal Crossing New Horizons non poteva certo essere da meno, svelando tante novità in edizione limitata.

I giocatori di Animal Crossing New Horizons sono infatti abituati alla possibilità di poter sbloccare diversi oggetti cosmetici disponibili soltanto per determinati eventi, in questo caso acquistabili per festeggiare l’arrivo del 2022.

Una novità svelata proprio pochi giorni dopo che è stata resa disponibile un nuovo aggiornamento che risolveva un bizzarro glitch, che permetteva agli abitanti dell’isola di andare in giro completamente nudi.

Come riportato da Game Rant, da questo momento i giocatori potranno accedere al catalogo della Bottega di Nook per poter acquistare tanti oggetti in edizione limitata, per aiutare gli abitanti a celebrare al meglio le feste.

Una delle caratteristiche principali di Animal Crossing New Horizons è infatti la possibilità di personalizzare la propria isola per renderla sempre un posto speciale in ogni evento dell’anno: l’arrivo del 2022 può essere dunque l’occasione di festeggiare insieme ai propri amici con decorazioni speciali.

Sembra che anche la tenerissima cagnolina Fuffi sia emozionata all’idea, dato che ha voluto annunciare personalmente le novità disponibili da oggi tramite il suo account ufficiale su Twitter:

[Isabelle]

Hi, all! Toy Day isn't here yet, but I'm excited about the new year already…and Nook Shopping has some fun items to help you celebrate! New Year's Eve items available now through the end of the year, and New Year's Day items available now through January 5th. pic.twitter.com/c6AyTpC0GG — Isabelle (@animalcrossing) December 22, 2021

Gli oggetti in questione sono divisi in due categorie, dedicate alla Vigilia di Capodanno e alla stessa celebrazione del 2022, che pur essendo disponibili entrambe da oggi avranno date di scadenza diverse.

Nel primo caso, gli utenti dovranno affrettarsi ad acquistare gli oggetti di loro interesse entro il 31 dicembre, mentre per festeggiare l’anno nuovo ci sarà tempo fino al 5 gennaio 2022.

Vale la pena di ricordare che il Catalogo della Bottega di Nook impone un limite giornaliero di oggetti ordinabili, dunque vale la pena di iniziare a controllare accuratamente tutte le proposte e organizzarsi per tempo.

I fan di Animal Crossing New Horizons amano divertirsi anche a ricreare alcuni dei videogiochi più iconici all’interno dell’isola, come dimostrato dal bellissimo e tenerissimo crossover con Zelda Breath of the Wild.

C’è anche chi ha voluto immaginare gli iconici compagni del primo Mass Effect come Liara e Garrus in abitanti di Animal Crossing, con un risultato semplicemente adorabile.