Arriva un gioco gratis ispirato ad Animal Crossing e Valheim (e Zelda)

Lo sviluppatore di Palia, Singularity 6, ha pubblicato un lungo post sul suo blog, spiegando esattamente perché il suo prossimo gioco sarà free-to-play.

Ispirato a due classici come Animal Crossing e Valheim, si tratta sicuramente di una piccola grande sorpresa nel panorama dei giochi gratis.

Cercando di spingere anche sulla popolarità del titolo di Iron Gate, il nuovo progetto di Singularity 6 potrebbe infatti essere una piccola sorpresa.

Come riportato da GamesRadar+, il business lead del team di sviluppo ha rivelato che Palia cercherà di essere un titolo unico nel suo genere.

Se non avete familiarità con il gioco, sappiate che si tratta fondamentalmente di un mash up tra Animal Crossing e Valheim, all’interno di un vasto MMO.

Il gioco si ispira anche a classici come The Legend of Zelda Breath of the Wild e le opere dello Studio Ghibli, quindi poco non è.

Il modello ludico di Palia sarà infatti molto particolare, visto che monetizzerà gli oggetti cosmetici al momento del lancio, previsto nel 2023.

Anche se questo potrebbe suonare strano a fronte della sua natura da free-to-play, Singularity 6 assicura che si tratta dell’unico esborso di denaro reale.

In altre parole, lo sviluppatore non farà mai pagare i giocatori per gli oggetti di gioco, e non sarà quindi possibile acquistare loot box.

Inoltre, ci sarà una linea di demarcazione molto chiara tra le cose che si possono e non si possono acquistare in Palia, incluse quelle che avranno o non avranno alcun effetto sul gameplay effettivo.

Infine, il gioco metterà anche in vendita tutti gli oggetti disponibili in una volta sola, quindi non troveremo una vetrina con oggetti e cosmetici a rotazione.

