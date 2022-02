Animal Crossing New Horizons ottiene un record incredibile (e c’entra Super Mario Bros)

Animal Crossing New Horizons si è rivelato un inaspettato grande successo fin dal suo lancio, ma gli ultimi risultati finanziari restituiscono risultati che hanno superato anche le più rosee aspettative di Nintendo.

La casa di Kyoto ha infatti segnalato che Animal Crossing New Horizons è riuscito a ottenere un record davvero impensabile: è infatti diventato il videogioco più venduto in Giappone di tutti i tempi.

Il precedente record di vendite apparteneva a un grande classico Nintendo: stiamo naturalmente parlando di Super Mario Bros, la cui cartuccia originale è stata recentemente acquistata a un prezzo fuori di testa.

Come riportato da Nintendo Everything, la grande N ha annunciato questo incredibile record all’interno di un documento diffuso per riassumere tutti gli ultimi risultati a livello finanziario.

Il 2021 di Nintendo è stato infatti in linea generale molto positivo: la casa di Kyoto ha riportato che ben 13 dei suoi videogiochi hanno raggiunto 10 milioni di copie vendute combinate in tutto il mondo.

Proprio questo numero è stato lo spunto per segnalare l’incredibile record ottenuto da Animal Crossing New Horizons sul territorio giapponese:

«Le vendite complessive di Animal Crossing New Horizons hanno superato 10 milioni di copie nel solo Giappone, superando di gran lunga il precedente record di 6.81 milioni di unità di Super Mario Bros. nel 1985. È il videogioco più venduto di sempre in Giappone».

Potete consultare voi stessi le dichiarazioni complete di Nintendo nel documento che trovate al seguente indirizzo, più precisamente dirigendovi alla pagina 12.

La grande N ha inoltre ammesso che proprio New Horizons era stato fondamentale per i risultati del precedente anno fiscale, contribuendo alle forti vendite ottenute da Nintendo Switch.

Insomma, si tratta di un traguardo molto importante per l’ultimo capitolo di Animal Crossing, che con questi numeri entra ufficialmente nell’olimpo dei videogiochi.

Ma New Horizons non è stato l’unico gioco ad aver avuto un grande successo: Metroid Dread sta per diventare il capitolo della serie più venduto di sempre dopo soli due mesi.

Non possiamo inoltre non menzionare il recentissimo Leggende Pokémon Arceus, che dopo una sola settimana ha battuto proprio il record di lancio di New Horizons.