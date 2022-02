La Carica dei 101 in Animal Crossing è la cosa più bella della giornata

Animal Crossing: New Horizons ha dato la possibilità a tantissimi giocatori di esprimere la propria creatività in ogni modo, grazie alle potenzialità offerte dal titolo Nintendo.

Potenzialità ancora più ampie grazie al primo DLC a pagamento del gioco, che ha dato all’ultimo Animal Crossing una nuova vità con le funzionalità legate alla decorazione delle case.

Per questi, e tanti altri motivi, Animal Crossing: New Horizons ha infranto tantissimi record da quando è uscito, l’ultimo è di qualche giorno fa ed è legato anche a Super Mario.

Solo un gioco è riuscito, ultimamente, a insediare il trono del simulatore di vita isolana, un titolo che nonostante le polemiche che ha subito ha venduto tantissimo.

Tra le cose che hanno reso Animal Crossing così amato c’è sicuramente il collezionismo di oggetti che, unita alla creatività dei giocatori, ha permesso la creazione di piccole opere d’arte.

C’è chi ha ricreato isole ispirate a qualunque cosa, chi ha creato dei piccoli musei, e le aziende sono riuscite anche ad usare il gioco come veicolo promozionale.

Il tutto rimbalzando anche nei feed dei personaggi famosi che, allo stesso modo, si sono appassionati come non mai al titolo per Nintendo Switch.

C’è una lunghissima lista di oggetti, dai più piccoli ai pezzi di arredamento più imponenti, che i giocatori possono collezionare giorno dopo giorno. La maggior parte delle persone li usano per creare le proprie isole ideali, mentre altri danno sfogo alla propria arte.

Come un’utente di Reddit (al solito), che grazie ad un nutrito numero di peluche è riuscito a ricreare una scena de La Carica dei 101, il classico cartone Disney.

Il dettaglio è impressionante, così come il lavoro fatto per ricreare la scena alla perfezione. Perché riuscire a collezionare la giusta tappezzeria, i mobili, e anche la televisione a tema, non è affatto un’impresa semplice.

Complimenti all’autore di questo angolo di bellezza Disney, così come a quelli che sono riusciti a ricreare The Legend of Zelda: Breath of the Wild in qualche modo.

C’è anche chi è riuscito ad ospitare personaggi molto celebri del mondo dei videogiochi, come uno dei protagonisti di Mass Effect.