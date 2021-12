Anche la bomba Xbox più next-gen di tutte dovrebbe (finalmente) tornare ai TGA 2021

Il tempo da attendere per i The Game Awards, gli Oscar dei videogiochi, è ormai giunto al termine.

L’edizione 2021 di uno degli show più attesi dai giocatori appassionati sarà trasmesso nella notte tra il 9 e il 10 dicembre alle 2.00 ora italiana.

Lo scorso anno ai TGA 2020 il premio più ambito, quello del Game of The Year, ha visto trionfare The Last of Us Parte II, il capolavoro Naughty Dog che è rimasto impresso nei nostri cuori e nelle nostre menti.

A quanto pare quello di quest’anno sarà un evento scoppiettante e assolutamente da non perdere, dato che tra l’altro sembra che più della metà dei giochi mostrati saranno inediti.

Inoltre saremo anche noi nella giuria: SpazioGames ha contribuito a stilare le nomination definitive dello show e a decidere i vincitori che saranno annunciati durante la serata finale. Se volete sbirciare i candidati nelle diverse categorie ecco le nomination a questo link.

Adesso sembra che un attesissimo gioco next-gen farà la sua comparsa proprio nella cornice dei The Game Awards: Senua’s Saga: Hellblade 2.

Dopo l’acclamato Hellblade: Senua’s Sacrifice e il reveal del progetto Hellblade 2 ai TGA 2019, le notizie riguardanti il secondo capitolo della serie hanno latitato, ma a quanto pare dovremo aspettare solo fino al prossimo 10 dicembre per saperne di più.

Della presenza del sequel ai TGA di quest’anno sembra essere convinto il giornalista Jeff Grubb che già a settembre si era mostrato fiducioso a riguardo.

Adesso Grubb è tornato a parlare affermando «sono propenso a pensare che Hellblade 2 sarà ancora presente perché non ho sentito nulla che mi abbia fatto pensare il contrario».

Hellblade 2

Microsoft e Ninja Theory puntano tantissimo sul sequel di Hellblade e a quanto pare il gioco sarà davvero particolare: «Hellblade è stato veramente speciale per noi e non vogliamo fare solamente un sequel, vogliamo realizzare qualcosa di veramente straordinario, e ci stiamo rendendo la vita difficile per raggiungere questo obiettivo» dichiararono infatti gli autori.

Nell’attesa dei TGA e di Hellblade, ricordiamo anche che tra gli annunci dello show potrebbe anche esserci il nuovo progetto di Hideo Kojima, che sta facendo di tutto per farci credere nella sua presenza.