Anche in Skyrim le amicizie vanno e vengono, ma questo è troppo

Nonostante siano passati ormai più di 10 anni, Skyrim continua ad appassionare nutrite schiere di giocatori, e non smette di regalarci sorprese.

Il famoso RPG Bethesda (che potete acquistare su Amazon) è noto, tra le altre cose, per le situazioni strambe e a volte ironiche e imbarazzanti in cui il giocatore può venirsi a trovare, e ciò che è successo a un utente in particolare è proprio uno di questi casi.

Mentre qualcuno si destreggia in battaglie al cardiopalma contro draghi e conigli, qualcun altro ritrova una sua vecchia compagna ormai perduta da tempo.

Skyrim è infatti ricco di compagni che il giocatore può portarsi dietro nelle sue missioni, e una delle prime che si presenteranno a noi è Lydia, che siamo sicuri non abbia bisogno di molte presentazioni.

Quest’abile guerriera è sicuramente una gradita aggiunta alle avventure del Sangue di Drago, soprattutto nelle fasi iniziali, ma sfortunatamente la donna ha una marcata tendenza a…perdersi.

Adesso l’utente Reddit FreshLuxe ha postato una clip in cui mostra l’inaspettato ritrovamento della donna, che spunta dal nulla nel bel messo di una questline dopo essersi persa per tanto tempo senza possibilità di essere ritrovata.

Come potete vedere dal video il giocatore si trova nel bel mezzo della serie di missioni legate all’Accademia di Winterhold, e a un certo puntosi imbatte proprio in Lydia, la famosa compagna scomparsa che apparentemente è saltata fuori dal nulla.

La clip potrebbe anche essere stata preparata ad arte, visto che vediamo Lydia là ferma quasi come se stesse aspettando il giocatore, ma non ci stupiremmo se fosse davvero comparsa inaspettatamente, confermando la versione dell’utente.

In ogni caso, qualcuno ha anche deciso di installare 1300 mod nel titolo Bethesda, rendendolo un gioco praticamente nuovo.

Per concludere, in questo video molto particolare vediamo una tipica giornata lavorativa in quel di Skyrim, e c’è da stupirsi.