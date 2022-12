Genshin Impact in italiano, disponibile il nuovo aggiornamento gratis

Da oggi, 7 dicembre 2022, Genshin Impact è disponibile anche in italiano grazie alla versione 3.3 del celebre free-to-play di miHoYo.

Il gioco, che strizza l’occhio anche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon), continua quindi a proporre nuovi contenuti ai suoi giocatori.

Come vi abbiamo accennato ieri, i giocatori potranno ora esplorare il mondo di Teyvat con testi e UI del gioco interamente tradotti. Questa versione introdurrà inoltre diversi contenuti del tutto nuovi.

Tra le aggiunte, il nuovo gioco di carte collezionabili, Invokazione del genio, un nuovo Interludio della missione dell’Archon e due nuovi personaggi giocabili, il Vagabondo (noto anche come Scaramouche) e Faruzan.

Inoltre, da oggi sono state state elargite in regalo 600 Primogems per tutti i giocatori, cosa questa che male non è, alla fine della fiera.

Poco sotto, i punti chiave della versione 3.3 di Genshin Impact, chiamata “Lucidità dei sensi, Vacuità dell’esistenza”:

Il nuovo GCC Invokazione del genio, una combinazione di combattimento con elementi e strategie

Nuovo Interludio della missione dell’Archon, durante il quale Scaramouche, ora noto col nome di “Vagabondo”, passerà da nemico ad alleato

Due nuovi personaggi giocabili: il Vagabondo e Faruzan. Il primo è un personaggio di Anemo da 5 stelle e utilizza un Catalizzatore in combattimento, mentre il secondo sarà disponibile come personaggio da 4 stelle e combatterà con un Arco

Tanti eventi e sfide stagionali piene di divertimento

L’italiano e il turco saranno disponibili su Genshin Impact

Insomma, da ora le novità per il celebre titolo gatcha non mancheranno, in attesa che lo sviluppatore cinese riveli le prossime sorprese che attenderanno i fan nei successi update previsti nel corso del prossimo anno. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Se state muovendo i vostri primi passi all’interno dell’universo di Genshin Impact, vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete trovare una vera e propria valanga di guide dedicate.