Tears of the Kingdom, il demake per Nintendo 64 è praticamente perfetto

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom esiste ufficialmente, ed era ora, così possono partire anche gli ormai rituali demake.

Il protagonista stavolta è l’immortale Nintendo 64, console che potete scoprire anche con il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, su cui è stata immaginata l’uscita del sequel di Breath of the Wild.

Titolo che adesso ha anche una data di uscita finalmente, oltre che un trailer finale che continua a farci sognare come sempre.

E fa sognare tutti i fan, le cui reazioni all’ultimo trailer di Tears of the Kingdom sono esattamente quelle che ci aspettavamo: guardate qui.

Come sarebbe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se uscisse su Nintendo 64? Ci ha pensato Jackarte, un content creator di YouTube, a darci una risposta.

Con il più classico dei demake dedicato all’ultimo trailer del titolo per Nintendo Switch, che potete vedere qui sotto:

Questo non è il primo lavoro di Jackarte con i demake, e si vede.

Il lavoro grafico è fantastico, ma a spiccare sono i movimenti traballanti di Link che, per chi c’era all’epoca di Nintendo 64, sono davvero molto simili a come i personaggi venivano animati all’epoca. Anche le proporzioni e le alterazioni dell’ombreggiatura sono un ottimo tocco di classe.

Per poter apprezzare a pieno il lavoro di Jackarte (che si è cimentato anche con altri giochi recenti), potete vedere anche un videoconfronto con l’ultimo trailer di Tears of the Kingdom:

Un lavoro praticamente perfetto.

Talmente tanto che ci fa sperare che il titolo sia collegato a Ocarina of Time o Majora’s Mask, per rimanere nell’epoca storica. Anche se, stando alle prime analisi, il collegamento è con un altro episodio del franchise.

In un momento in cui i nostalgici di Nintendo 64 sono particolarmente cullati, perché di recente su Nintendo Switch Online è arrivato Pokémon Stadium, uno dei giochi simbolo della console.