Mass Effect, il demake per GBA lo trasforma in un bellissimo strategico

La mania delle trasformazioni non poteva non colpire Mass Effect, il cui demake per Game Boy Advance è un lavoro davvero sopraffino.

La saga di Bioware, recentemente raccolta in un pacchetto disponibile su Amazon, è uno dei videogiochi più amati degli ultimi anni, nonché una delle serie più imponenti di sempre.

Talmente amata che appare anche in altri prodotti, e non solo videoludici. Nella serie tv di Halo, infatti, c’è un easter egg pazzesco legato a Mass Effect.

E nonostante il tempo passato dalla fine della saga del Comandante Shepard, c’è ancora chi la omaggia con delle vere e proprie opere d’arte sotto forma di statua collezionabile.

E se Mass Effect fosse uscito su Game Boy Advance, magari emulando un amatissimo videogioco dell’epoca, diventando uno strategico a turni 2D?

Qualcuno non solo si è fatto questa domanda, ma si è dato anche la risposta. O meglio se l’è fatta, la risposta, prendendo Mass Effect e creando un demake per la console portatile di Nintendo.

Il lavoro, che abbiamo scoperto tramite i colleghi di Eurogamer.net, è del canale youtube 64 Bits, che ha mescolato il titolo Bioware con Advance Wars, storico strategico a turno per GBA.

E gli ha dato anche un nome, ovvero Advance Effect: Legendary Edition, una crasi tra i due giochi con un omaggio alla recente ri-edizione.

Eccolo nel suo splendore:

Ve lo dobbiamo dire subito: non è giocabile, neanche con una mod.

Ed è un peccato perché il lavoro svolto è pazzesco. Dalle illustrazioni, rifatte nello stile di Advance Wars ma con i personaggi di Mass Effect, fino al grosso della riproduzione, ovvero il gioco stesso.

L’attenzione nel riproporre il gameplay del gioco originale, con tanto di spostamenti nel mondo e dialoghi, è davvero elevatissima. Per non parlare ovviamente del “finto” gameplay che è ricostruito ad opera d’arte.

Sarebbe interessante, in un mondo alternativo, giocare a questo titolo anche su Nintendo Switch visto che, a quanto pare, nel servizio Online stanno arrivando anche i giochi del GBA.

Il tutto in attesa di Mass Effect 5, per cui Bioware ha rotto il silenzio dando delle informazioni che… non vi piaceranno senz’altro.