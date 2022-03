Anche Epic Games fa nuove acquisizioni, ma non c’entrano i videogiochi

Questo periodo videoludico lo ricorderemo senz’altro per le grandi acquisizioni, in cui Epic Games si butta a capofitto con una manovra a sorpresa.

L’azienda che possiede Fortnite è da molto tempo che si muove per accumulare a sé realtà importanti, e non sempre c’entrano i videogiochi.

L’anno scorso ha infatto acquisito ArtStation, la nota piattaforma di condivisione di contenuti artistici, un punto di riferimento per gli illustratori di tutto il mondo.

Ma c’è stato spazio anche per manovre più “normali”, per così dire, come nel caso in cui Epic Games ha acquisito gli sviluppatori del divertentissimo Fall Guys.

Epic Games è ormai una realtà che va ben oltre i videogiochi, in termini di fatturato e sfere di influenza, e la nuova acquisizione si muove proprio in questo senso.

Come annunciato dal blog ufficiale, l’azienda videoludica ha infatti acquisito Bandcamp, la piattaforma più famosa del mondo per quanto riguarda la musica.

Una manovra che arriva a sorpresa, e che dimostra quanto Epic Games abbia il desiderio di espandersi al di fuori del mercato videoludico.

Ecco come ha commentato Bandcamp la notizia dalle parole di Ethan Diamon, co-fondatore e CEO:

«Sono fiero di annunciare che Bandcamp si unirà ad Epic Games, che potreste conoscere come creatori di Fortnite dell’Unreal Engine, e campioni per un Internet aperto e corretto.»

Quando movimenti del genere vengono messi in atto, soprattutto se riguardano mercati così diversi, è lecito pensare cosa succederà alla parte acquisita. Ecco il commento:

«I prodotti ed i servizi dai quali dipendete non andranno da nessuna parte, continueremo a costruire Bandcamp intorno al nostro modello di revenue artist-first. […] Tuttavia, dietro le quinte stiamo lavorando con Epic per espanderci a livello internazionale, e spingere lo sviluppo in generale di Bandcamp, dalle basi come le pagine album, le app mobile, gli strumenti di merchandise, e tanto altro.»

Insomma, non sono solamente Bungie ed Activision a finire nel mirino delle grandi società, a quanto pare.

A quanto pare, quindi, il grande lavoro fatto sui giochi gratis da Epic Games sembra dare i suoi frutti, non trovate?