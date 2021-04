Epic Games ha completato un’altra acquisizione molto importante

Epic Games ha intenzione di continuare a espandersi, oltre a proporre giochi e offerte speciali settimana dopo settimana.

Solo ieri, infatti, l’Epic Games Store ha presentato i nuovi giochi gratis per PC, riservati ai possessori di un account sul negozio online.

Ora, come riportato anche da Gameindustry, è stata annunciata l’acquisizione di ArtStation, celebre piattaforma dedicata agli artisti digitali.

Le commissioni sulla piattaforma verranno infatti ridotte dal 30% al 12%, coi membri Pro in grado di ottenere vantaggi ancora maggiori.

«Con Epic, ArtStation continuerà a operare come una piattaforma con marchio indipendente, collaborando a stretto contatto con il team di Unreal Engine», ha affermato Epic in un comunicato ufficiale.

«Unendo le forze, i team di ArtStation e Unreal Engine saranno in grado di potenziare la comunità creativa con strumenti, risorse e connessioni estese», prosegue la dichiarazione.

In secondo luogo, l’accordo renderà il servizio di video in streaming ArtStation Learning totalmente gratuito per gli abbonati al servizio, per il resto dell’anno.

ArtStation è in ogni caso solo l’ultima di una serie di acquisizioni di un certo peso da parte di Epic Games.

Dall’inizio del 2019, la compagnia ha infatti acquisito 3Lateral, Agog Labs, Psyonix, Twinmotion, Houseparty, Quixel, Cubic Motion, Hyprsense, SuperAwesome, RAD Tools, Tonic Games Group, Capturing Reality, oltre a – incredibile ma vero – un intero centro commerciale del North Carolina, trasformato nella loro nuova sede centrale.

