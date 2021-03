Epic Games fa il colpaccio e compra gli sviluppatori di Fall Guys

Con un colpo da maestro, Epic Games ha ufficialmente acquisito Tonic Games Group, la società di sviluppo dietro il gioco fenomeno Fall Guys: Ultimate Knockout.

«Siamo entusiasti di annunciare che Tonic Games Group si unirà alla famiglia Epic Games. Tonic Games è la società di sviluppo dietro la sensazione di successo, Fall Guys: Ultimate Knockout.» recita il comunicato ufficiale sul sito della compagnia.

Per i fan di Fall Guys, il gameplay non cambierà ed Epic continuerà a investire nel rendere il gioco una grande esperienza per i giocatori su tutte le piattaforme. I tuoi fagioli colorati preferiti continueranno a inciampare nel caos su PC, PlayStation e presto su Nintendo Switch e Xbox.

Il messaggio continua: «In Tonic Games Group diciamo spesso che ‘tutti si meritano un gioco che sembra fatto apposta per loro’. Con Epic, ci sentiamo come se avessimo trovato una casa fatta appositamente per noi. Condividono la nostra missione di creare e supportare giochi che abbiano un impatto positivo, potenzino gli altri e resistano alla prova del tempo e non potremmo essere più entusiasti di unire le forze con il loro team», sono le parole di Dave Bailey, co-fondatore e CEO di Tonic Games Group.

Our Crown Rank just went WAY up. Tonic Games Group, the makers of @FallGuysGame are joining the Epic Games Family! Together with @mediatonic we will continue to invest in Fall Guys… and the metaverse. https://t.co/hsqNttcvh1 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 2, 2021

Ricordiamo che Fall Guys è disponibile dal mese di agosto 2020, a conti fatti un anno prima dell’uscita su Switch e Xbox, pubblicato originariamente su PlayStation Plus.

Il gioco è diventato in breve tempo un grande successo di pubblico, trasformandosi in una manciata di settimane nel titolo più riscattato e scaricato di sempre sul catalogo di Sony.

Staremo a vedere se questa “seconda vita” in mano a Epic Games gli permetterà di crescere ancora di più in popolarità, diventando quindi un fenomeno ancora più grande di quanto già non lo sia. Nota: il gioco rimarrà in ogni caso acquistabile su Steam.