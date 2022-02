Dopo Bungie e Activision arrivano altre acquisizioni: “siamo nelle fasi finali”

Il 2022 si preannuncia un anno molto interessante per tutti gli appassionati di videogiochi: abbiamo infatti già potuto assistere a molteplici acquisizioni molto importanti, che potrebbero non essere le uniche che vedremo quest’anno.

Dopo che Activision Blizzard e tutti i loro franchise più importanti come Call of Duty sono stati acquisiti da Xbox, PlayStation ha immediatamente «risposto» svelando la nuova collaborazione con Bungie.

Ma non si sono trattate delle uniche maxi operazioni di mercato: Take-Two aveva infatti deciso di puntare fortemente al mercato mobile assicurandosi Zynga per una cifra impressionante.

Come abbiamo ampiamente sottolineato in un nostro speciale, queste acquisizioni hanno sottolineato l’attuale tendenza del mercato: se c’è un settore nel quale non si è attualmente presenti, basta «aprire il portafogli» e comprare altri studi e publisher.

E stando alle parole di Geoff Keighley (via Nintendo Life), noto giornalista e conduttore dello show The Game Awards, le sorprese non sarebbero affatto finite qui.

Secondo Keighley ci sarebbero infatti ulteriori acquisizioni in arrivo per quest’anno, che potrebbero essere finalizzate già nelle prossime settimane:

Have heard from multiple people: As you might suspect, there are a few other big video game deals in final stages of negotiations. It's going to be an interesting year!

