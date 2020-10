Among Us, i numeri del fenomeno del momento su PC e mobile

Among Us è il fenomeno del momento, avendo scalzato per qualche ragione che non ci è troppo chiara l’altro multiplayer sulla cresta dell’onda, Fall Guys.

Il gioco è uscito nel 2018 ma, per le bizzarrie di Internet, è decollato soltanto nelle ultime settimane, al punto che gli sviluppatori hanno annunciato di aver cancellato i propri piani per un sequel in modo da potenziarlo e arricchirlo di contenuti fino a quando rimarrà popolare.

Il creatore del gioco si è intrattenuto su Twitter, come riportato su ResetEra, per parlare apertamente dei numeri fenomenali del progetto su mobile e PC.

Sulle due piattaforme combinate, Among Us «ha avuto 3.8 milioni di giocatori simultaneamente lo scorso weekend» come picco.

I download sono stati, al fine settimana, oltre 100 milioni, mentre gli utenti attivi quotidianamente sono superiori ai 60 milioni.

Numeri che evidenziano il successo clamoroso, e a tutti gli effetti inaspettato e imprevedibile, del titolo su PC e smartphone o tablet.

Un successo che ci ha spinto a discuterne con una recensione di Among Us, in cui abbiamo analizzato le qualità del prodotto e le ragioni di questa esplosione.

Il precedente fenomeno della rete, il già citato Fall Guys, ha comunque ottenuto la sua fetta di fama, impostando il nuovo record come gioco più scaricato di sempre su PlayStation Plus.