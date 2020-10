Alexandria Ocasio-Cortez ha trasmesso Among Us su Twitch, ed è stato un successo clamoroso

La deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha trasmesso una partita di Among Us sul proprio canale Twitch per invogliare gli americani più giovani a votare.

Le elezioni per il 46esimo Presidente degli Stati Uniti si celebreranno martedì 3 novembre, sebbene in tanti abbiano già espresso la propria preferenza con il voto per posta.

La democratica Ocasio-Cortez è un volto noto tra i più giovani per la sua intransigenza nella difesa dei diritti umani e per le capacità di parlare ad un pubblico spesso incompreso, complice l’età media generalmente elevata dei politici.

Una delle sue iniziative aveva riguardato la partecipazione ad una diretta benefica a tema con il classico Donkey Kong.

L’ultima trovata è stata una lunga partita su Twitch insieme ad alcuni degli streamer più popolari, tra cui Pokimane, DrLupo, Myth, Maia, Jacksepticeye, MoistCr1TiKaL, Hasanabi e Disguised Toast, e l’altra deputata Ilhan Omar.

highlights from the @AOC among us stream – my love for this woman knows no bounds 💖 https://t.co/aZErKVAlVw pic.twitter.com/OCa06KMuob — lindsay (@levlinds) October 21, 2020

La trasmissione ha avuto un successo sensazionale, registrando un picco di spettatori di 430.000 unità e diventando una delle più seguite di sempre sulla piattaforma, come confermato da IGN US.

Lo stream di Alexandria Ocasio-Cortez su Among Us è preceduto soltanto dalla trasmissione di Ninja con Drake su Fortnite (picco di 600.000 spettatori) e quella del ritorno su Twitch di Shroud (500.000).

Un risultato eccezionale che conferma la popolarità della deputata su Internet, la sua capacità di intercettarne le tendenze, e la necessità della classe dirigente globale di utilizzare mezzi più moderni per parlare, e capire, gli elettori.