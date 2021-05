Amazon Prime Gaming, disponibili i giochi gratis di maggio

Pochi giorni fa Amazon Prime ha comunicato i giochi gratis di maggio, scaricabili regolarmente attraverso la pagina ufficiale del servizio Prime Gaming.

A partire dalla giornata oggi, lunedì 3, sono infatti disponibili i cinque giochi annunciati in precedenza, ma solo per gli abbonati.

Si tratta, come vi abbiamo già reso noto alcuni giorni fa, di un quintetto di giochi davvero niente male, i quali andranno ad allungare una lista di titoli offerti nel corso delle settimane ricca e variegata.

L’elenco dei nuovi titoli Prime Gaming offerti agli abbonati a partire da oggi è:

Yoku’s Island Express

Healer’s Quest

Beholder

The Blind Prophet

A Blind Legend

Tra i titoli a disposizione, Yoku’s Island Express è un originalissimo platform realizzato da Villa Gorilla, seguito dal gioco di ruolo dalle tinte umoristiche chiamato Healer’s Quest.

Proseguendo, Beholder è invece un vero e proprio “simulatore di dittatore”, mentre The Blind Prophet è un’avventura punta e clicca dal gusto retrò e dalle atmosfere cyberpunk.

Infine, A Blind Legend è un titolo decisamente originale, il quale sfrutterà solo ed esclusivamente il vostro udito.

Ricordiamo anche che fino al 20 maggio potete anche riscattare alcuni booster per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Trovate tutti i particolari e le informazioni le trovate in ogni caso sulla pagina di Prime Gaming.

Maggio sarà però anche tempo di saluti: come forse avrete letto sulle nostre pagine, Xbox Game Pass dice addio a 6 giochi (inclusa un’esclusiva e un Final Fantasy).

Fortuna vuole che sul catalogo Microsoft sono in arrivo altri 9 titoli, tra cui due videogiochi davvero molto interessanti (vedere per credere).

Ma non solo: lato Sony, a tentare di risollevare l’umore ci pensa PlayStation Now, visto che tra i giochi di maggio c’è anche un acclamato soulslike davvero da non perdere.