Amazon Prime vi regala un nuovo gioco gratis: ecco come ottenerlo

A sorpresa Amazon Prime oggi ha reso disponibile per i propri utenti un nuovo gioco gratis su PC senza ulteriori costi aggiuntivi.

Grazie all’abbonamento ad Amazon Prime avrete infatti sempre a disposizione ogni mese diversi titoli gratuiti: un bellissimo regalo della compagnia per tutti gli iscritti al servizio.

Già pochi giorni fa vi avevamo riportato di un nuovo regalo a sorpresa, che è una vera e propria piccola perla del panorama indie.

Il regalo di oggi è un ulteriore gioco indie particolarmente apprezzato: stiamo parlando di Figment, un originale action-adventure musicale ambientato nei recessi della mente umana.

Figment è il nuovo gioco in regalo per gli abbonati ad Amazon Prime.

Figment si svolgerà infatti interamente nella nostra testa: all’inizio la mente è rimasta calma e tranquilla per molti anni, ma qualcosa recentemente è cambiato.

Il nostro protagonista, Dusty, dovrà riuscire ad affrontare le proprie paure e tornare quello di una volta, scacciando gli spaventosi incubi dalla nostra mente.

Per poter fare vostro questo titolo basterà collegarsi alla pagina ufficiale Prime Gaming, riscattarlo e scaricare l’apposita applicazione, attraverso la quale potrete giocare per sempre i vostri giochi riscattati.

Figment è disponibile anche su Steam al prezzo di 19,99€, ma segnaliamo che al momento si trova in offerta speciale del 90% fino al 26 aprile ed ha una valutazione molto positiva da parte degli utenti.

Per poterlo riscattare su Amazon Prime e poterci giocare gratuitamente per sempre, invece, avrete tempo fino al 21 maggio.

Vi ricordiamo che si tratta solamente di uno dei 9 titoli attualmente in regalo per gli abbonati al servizio, uno dei quali, The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, verrà rimosso proprio oggi.

Segnaliamo inoltre che oltre agli immancabili giochi gratis sono disponibili tanti altri bonus per popolari giochi online, tra cui segnaliamo quelli disponibili per GTA Online, Fall Guys e FIFA 21.

A proposito di giochi gratis, anche Steam ha deciso di regalare un titolo del proprio catalogo a tutti gli utenti.

Gli utenti PC non dovrebbero inoltre dimenticarsi di riscattare i giochi gratuiti della settimana dall’Epic Games Store, tra cui c’è anche Alien Isolation.