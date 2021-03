Amazon Prime vi regala 5 giochi gratis ad aprile

Amazon ha appena svelato i nuovi giochi gratuiti che saranno resi disponibili a tutti gli abbonati al servizio Prime Gaming durante il mese di aprile 2021.

Un’offerta che si aggiunge a quella che vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, quando Amazon ha deciso di regalare un gioco uscito recentemente.

Anche questo mese sono stati aggiunti diversi titoli indipendenti usciti su PC, che questa volta riteniamo essere decisamente interessanti.

Questi titoli saranno resi disponibili dall’1 Aprile fino al 30 e sostituiranno le attuali proposte di marzo, attualmente disponibili ancora per pochissimi giorni.

Vi elenchiamo di seguito tutti i giochi che saranno resi disponibili il prossimo mese, segnalati da GameSpot:

The Escapists

Moving Out

Move or Die

Aces of the Luftwaffe: Squadron

Before I Forget

Questa volta la proposta più interessante è sicuramente The Escapists, un gioco originale e fuori dagli schemi realizzato da Team 17 e che ha generato un sequel ed uno spin-off ambientato in quell’universo.

In questo titolo dovrete cercare di evadere dalla prigione sfruttando ogni mezzo a vostra disposizione, cercando di gestire al meglio la nostra violenza e di non attirare troppo l’attenzione delle guardie o degli altri prigionieri.

Molto intrigante anche l’inclusione di Moving Out, un party game distribuito anch’esso da Team 17 ed uscito meno di un anno fa.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Moving Out «è un party game divertentissimo, semplice da approcciare ed appagante da approfondire, con una grande attenzione per l’accessibilità e, soprattutto, una serie di soluzioni per adattare perfettamente l’esperienza di gioco anche per un singolo giocatore».

Move or Die è invece un ulteriore party game dal ritmo incredibile per 4 giocatori, con turni che durano solo 20 secondi e meccaniche che cambiano continuamente. Gli stessi sviluppatori lo hanno definito un «party game rovina-amicizie».

Aces of the Luftwaffe: Squadron è invece appartenente ad un genere completamente diverso: uno sparatutto a scorrimento verticale dalla trama appassionante. Dovrete raccogliere potenziamenti e gestire accuratamente le abilità speciali per sconfiggere orde di nemici.

Before I Forget, infine, è un’esperienza narrativa uscita su PC il 16 luglio dell’anno scorso. Si tratta di un gioco d’esplorazione in prima persona, commovente ed atmosferico che esplora l’impatto che può avere la demenza sulle persone.

Grazie ad Amazon Prime avrete inoltre a disposizione ulteriori contenuti aggiuntivi, che vi consigliamo di tenere d’occhio: tra questi il più interessante è sicuramente un pacchetto che include 6500 Kudos ed un costume per Fall Guys: Ultimate Knockout.

Tenete dunque d’occhio la pagina ufficiale e state pronti a riscattare tutte le vostre ricompense quando saranno online.

Vi ricordiamo inoltre che avete ancora pochissimi giorni per riscattare non solo i giochi di marzo, ma anche tantissimi titoli del catalogo di SNK: non dimenticatevi di approfittare di questa offerta!