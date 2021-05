Play at Home, brutta sorpresa nell’ultimo update di giochi gratis PlayStation

Una brutta sorpresa nascosta in un dettaglio del blog di PlayStation, in occasione dell’annuncio dei prossimi contenuti Play at Home, non è passato inosservato: sembra infatti che dopo i contenuti extra la promozione terminerà e non ci saranno altri giochi gratis.

Ricordiamo che questa particolare promozione è stata ideata da Sony per aiutare tutti i giocatori a rimanere a casa durante la pandemia e giocare con i migliori titoli su PlayStation: non è dunque necessario essere abbonati a PlayStation Plus o a qualunque altro servizio per potervi accedere.

Ieri sera sono infatti stati svelati i prossimi contenuti gratis disponibili con l’iniziativa Play at Home: si tratta di bonus extra per tanti giochi particolarmente apprezzati dalla community, tra cui è presente Call of Duty Warzone.

Con l’occasione è stato anche ricordato che oggi è l’ultimo giorno a vostra disposizione per poter riscattare ed aggiungere alla vostra raccolta Horizon Zero Dawn Complete Edition: se non l’avete ancora fatto, vi suggeriamo di farlo subito prima che sia troppo tardi.

La prossima ondata di contenuti gratis Play at Home sarà l'ultima.

Nel blog ufficiale italiano di PlayStation, in chiusura alla notizia che svela i prossimi contenuti gratis di Play at Home, Sony si augura che ci piaccia «l’ultimo contenuto di Play At Home».

Una definizione che, inevitabilmente, aveva fatto sospettare molti utenti che non ci sarebbero stati ulteriori bonus gratuiti dopo questi, seppur non ci fossero certezze visto l’utilizzo vago del termine.

La conferma è arrivata però dallo stesso post effettuato però nel blog in lingua inglese, dove invece si parla di «drop finale di Play at Home», lasciando dunque poco spazio ad ulteriori interpretazioni.

Sembra quindi che l’iniziativa Play at Home sia ormai giunta alla fine: dopo i prossimi contenuti extra, non dovremmo poterci aspettare ulteriori giochi gratis o ulteriori bonus.

Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, non dovrebbe esserci dunque un ultimo titolo big a disposizione, come speravano molti giocatori, ma ci si dovrà «accontentare» dei regali ricevuti fino a questo momento, ricordandovi che i prossimi contenuti saranno disponibili a partire dal 17 maggio.

Da un certo punto di vista, un ultimo regalo a sorpresa, in realtà, gli utenti PlayStation lo hanno avuto, seppur per poche ore: un gioco PS4 è stato infatti reso disponibile gratis per errore.

Oltre ad Horizon Zero Dawn, il primo gioco reso disponibile gratuitamente è stato Ratchet & Clank, in preparazione all’imminente nuovo capitolo per PS5.

Non sono stati però gli unici regali, dato che è stato possibile ottenere altri 9 giochi gratis a sorpresa, tutti in una volta.