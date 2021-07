Call of Duty Warzone, il nuovo update riporterà un problema fin troppo noto

Call of Duty Warzone è un gioco giocato da una moltitudine di persone, nonostante negli ultimi tempi cheater e altri problemi stanno minando l’esperienza di centinaia di utenti in tutto il mondo.

Il free-to-play “gemello” dell’altrettanto celebre Call of Duty Black Ops Cold War stanno in ogni caso ricevendo settimana dopo settimana vari aggiornamenti e upgrade, tanto che le novità non finiscono qui.

La Stagione 4 Reloaded è infatti prevista per il 15 luglio, con una nuova mappa, varie modifiche alle armi e tanto altro ancora.

C’è però un potenziale cruccio che potrebbe riportare in auge un problema di Warzone già noto ai più e che si pensava risolto definitivamente.

Some players obtained the skin early and have already shown that it isn’t as hard to spot in dark areas as Roze was originally, so there is still hope.

Via @ElvisCOD pic.twitter.com/Zq8O1c8296

— ModernWarzone (@ModernWarzone) July 12, 2021