PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di novembre

Sony ha svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di novembre, ormai sopraggiunto.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi di ottobre saranno disponibili ancora per qualche tempo e comprendono, tra gli altri, un ottimo picchiaduro.

Per quelli di novembre era circolato un nome piuttosto apprezzato, alcuni dei quali svelati da un leak.

I nuovi ingressi di PlayStation Plus nel mese di ottobre saranno:

Knockout City

Kingdom of Amalur: Re-Reckoning

First Class Trouble

Knockout City è il titolo multiplayer a metà tra un battle royale e palla avvelenata su PS5, al quale si accompagna lo storico gdr Kingdom of Amalur: Re-Reckoning e First Class Trouble, un gioco di bluff ed inganni che esordisce proprio nei giochi gratis di PlayStation Plus.

Come di consueto, si tratta di tre titoli introdotti per la prima volta sul servizio in abbonamento di Sony per le sue console.

Due sono per PlayStation 4, utilizzabili anche su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità, mentre uno è nativo PS5.

Per la disponibilità di questo tris bisognerà attendere fino al prossimo martedì 2 novembre, e resteranno riscattabili fino a lunedì 1 novembre.

Ci sono anche i giochi per PlayStation VR, da questo mese:

The Persistence

The Walking Dead: Saints & Sinners

Until You Fall

Ad inaugurare i giochi per PlayStation VR ci pensa il trio composto da The Persistence, un survival fantascientifico in prima persona, The Walking Dead: Saints & Sinners, un’avventura horror ispirata all’omonima saga di fumetti e serie tv, ed infine Until You Fall, un gioco di combattimento all’arma bianca fantasy con musica elettronica.

Vi ricordiamo che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.

PlayStation Plus ha battuto di recente un nuovo record, dimostrandosi un servizio molto apprezzato e richiesto dai fan.

Di recente c’è stato anche un grande movimento negli studi Sony, acquisizioni di team di sviluppo a sorpresa.