Amazon Prime Gaming vi regala 10 giochi gratis a ottobre: ci sono big

Amazon Prime Gaming ha ufficializzato i nuovi giochi gratis disponibili per gli abbonati durante il mese di ottobre, svelando che gli utenti saranno in grado di riscattare senza costi aggiuntivi ben 10 nuovi titoli.

Tra i nuovi titoli sono disponibili anche alcuni big particolarmente apprezzati dalla community, come Star Wars Squadrons, il titolo che permetterà di simulare le battaglie tra le iconiche navi spaziali: gli abbonati ad Amazon Prime potranno dunque ottenere questi giochi completamente gratis.

È stata dunque confermata l’anticipazione arrivata negli scorsi giorni, pur avendo rivelato un ulteriore gioco bonus a sorpresa.

L’annuncio di Amazon Prime serve anche a ricordare che i seguenti titoli sostituiranno la lista di giochi gratis resi disponibili durante lo scorso mese.

Tramite il blog ufficiale di Prime Gaming, Amazon ha svelato la lista completa dei giochi che saranno disponibili gratuitamente per il mese di ottobre, che vi riporteremo di seguito:

STAR WARS: Squadrons

Alien: Isolation

Ghostrunner

Song of Horror Complete Edition

Red Wings: Aces of the Sky

Wallace & Gromit’s Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape

Secret Files 3

A spiccare tra i titoli in regalo è sicuramente il già citato Star Wars Squadrons, anche se sono presenti molti altri titoli interessanti nel catalogo di ottobre.

Per esempio, per celebrare degnamente il mese di Halloween, non può che colpire la presenza di Alien Isolation, il survival horror in prima persona che ha conquistato gli appassionati del franchise.

Tra i titoli più interessanti non possiamo inoltre che citare Ghostrunner, l’action in prima persona a tema cyberpunk con combattimenti veloci, violenti e adrenalinici.

Gli abbonati potranno inoltre accedere a tanti bonus per i loro giochi preferiti, come Genshin Impact, Apex Legends, Warframe e Grand Theft Auto Online, il tutto richiedendo unicamente agli utenti di essere iscritti ad Amazon Prime.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis disponibili su PC, vi ricordiamo che da ieri è stato reso disponibile il nuovo regalo di Epic Games Store.v

Anche su console sono disponibili diverse novità interessanti: a sorpresa Xbox Game Pass ha aggiunto gratis un recente e apprezzato action RPG giapponese.

Presto saranno disponibili nuovi regali anche sulle console Sony: PlayStation Plus ha svelato i nuovi giochi gratis per il mese di ottobre.